مغتصب طالبة الطب بالهرم: متعقد من الستات عشان بكره مراتى

كشف المتهم باغتصاب طالبة بكلية الطب داخل شقته بالهرم، أنه منذ طلاقه زوجته وانفصاله عنها، ونتيجة للخلافات التى نشبت بينهما، أصبح" معقدًا" من السيدات ويكرههن، مما دفعه للاعتداء بالضرب على المجنى عليها عقب اعتدائه عليها جنسيا، قائلا "فكرتنى بمراتى اللى بكرهها".

وتوصلت تحريات رجال المباحث، أن المتهم عقب اعتدائه على المجنى عليها، تركها تغادر الشقة ولم يحاول الهرب، حتى استدعت أقاربها، وأبلغت خطيبها المقيم بمحافظة أخرى، إلا أنهم خشوا دخول الشقة لحيازته "طبنجة"، اتضح عقب ذلك أنها سلاح صوت، وتم إبلاغ شرطة النجدة، وانتقلت قوة أمنية من قسم شرطة الهرم، وألقت القبض على المتهم.

واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرة المجنى عليها، بالإضافة إلى جيران المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وقررت النيابة حبسه على ذمة التحقيق.

وانتقل إلى مسرح الجريمة، شقة المتهم التى دارت الأحداث داخلها، وتبين أنها شقة بالطابق الأرضى، بعقار وسط أحد الشوارع الهادئة بحى الهرم، الشقة يقيم بها المتهم وطفليه، وفى ذات الطابق شقة مجاورة لها.

جيران المتهم أكدوا، أنه يقيم بصحبة طفليه فقط، منذ انفصال زوجته عنه، ويعمل سائق على سيارة نقل جماعي، محدود فى علاقاته بجيرانه، لم تظهر عليه أى علامات أو دلائل تؤكد أن شخصيته لها ميول إجرامية، وأنهم فوجئوا باقتحام رجال المباحث لشقته، وتم القبض عليه، واقتياده داخل سيارة الشرطة إلى قسم الهرم.

أضاف جيران المتهم أنهم فوجئوا أن التهمة المنسوبة للمتهم، اغتصابه طالبة داخل شقته، وهو الأمر الذى استنكروه، وأكدوا أنهم كانوا سيدافعون عن الفتاة ويوفرون الحماية لها، إذا تناهى لسمعهم صوت استغاثتها، أو علموا بتعرضها للاحتجاز داخل الشقة.

من جانبه كشف المتهم باغتصاب المجنى عليها، تفاصيل ارتكابه الجريمة، فقال أنه شاهد إعلان عبر شبكة الإنترنت، لفتاة ترغب فى العمل كجليسة أطفال، فتواصل معها عبر الهاتف واتفق معها على العمل كجليسة لرعاية أبنائه، مقابل مبلغ 3 آلاف جنيه، وذكرت الضحية له أنها ترغب فى العمل للإنفاق على نفسها خلال الدراسة بكلية الطب.

أضاف المتهم أن الاتفاق تضمن إقامة المجنى عليها بصحبة الأطفال إقامة دائمة، وأشار أنه فور وصول المجنى عليها لشقته، ورعايته لأطفاله بعض الوقت، وعقب نومهم، بدأ فى مهاجمتها محاولا الاعتداء عليها جنسيا، إلا أنها قاومته، فهددها بسلاح "طبنجة صوت"، واغتصبها.

وذكر المتهم أنه سمح لها بمغادرة الشقة، إلا أنها أبلغت رجال المباحث، حتى تم القبض عليه، وأرشد عن السلاح المستخدم فى تهديد الطالبة المجنى عليها، وقال لرجال المباحث " الشيطان وزنى ومعرفتش اتحكم فى نفسى"

وشهدت محافظة الجيزة جريمة مأساوية، حيث اغتصب سائق، طالبة بكلية الطب، بعد أن استدرجها بحجة العمل كجليسة أطفال لأبنائه، للإنفاق على نفسها خلال الدراسة، حيث هددها بسلاح "طبنجة صوت، واعتدى عليها جنسيا، وتركها عقب ذلك، وتم إبلاغ رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة وضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى الرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، بلاغا يفيد تعرض طالبة بكلية الطب بإحدى الجامعات، لاعتداء جنسى على يد سائق.

انتقل الرائد محمد طارق معاون مباحث قسم شرطة الهرم إلى محل الواقعة، بعد تحديد مسرح الجريمة، وتمكن من القبض على المتهم، وبحوزته السلاح المستخدم فى تهديد المجنى عليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة.

وأجرى النقيبان مصطفى لاشين وأحمد سلطان معاينة لشقة المتهم، وتبين أنه يقيم بصحبة أطفاله، وتم التحفظ على هاتفه المحمول المستخدم فى التواصل مع المجنى عليها، وتم إخطار اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والعميد عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وأحيل المتهم إلى النيابة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وعرض المجنى عليها على الطب الشرعى