وزير الخارجية يصل إلى مدينة العلا للمشاركة في القمة الخليجية 41

وصل منذ قليل وزير الخارجية ‎سامح شكري، إلى محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية للمشاركة في اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

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