قومي المرأة يطلق برنامج " سر الحرفة" عن 3 حرف يدوية من التراث المصري

يطلق المجلس القومي للمرأة بدءًا من اليوم وخلال الأسابيع القادمة برنامج " سر الحرفة" من انتاجه على قناة اليوتيوب الرسمية الخاصة به، وهو عبارة عن سلسلة من الحلقات تتحدث عن 3 حرف يدوية من التراث المصري ( التلى- خرز النول- الغرزة السيوية) تتضمن التاريخ التراثي للحرفة، الادوات المستخدمة، اماكن وجودها، طريقة تصنيعها وأسرارها.

أوضحت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة أن الحرف اليدوية المصرية لها مكانة مهمة بين الصناعات الأخرى، فهى حرف ذات مردود ثقافى واقتصادى متوارث، يعكس ثقافة وتاريخ الشعب المصري، ويمثل ثروة له، وهى مصدر جيد لتحسين الدخل ورفع مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن للمرأة المصرية دورا فعالا ومهما على مدار التاريخ في الحفاظ على الحرف اليدوية ودراستها وتطويرها وتناقلها عبر الأجيال ، مشيرة أنه استكمالًا لدور المجلس القومي للمرأة فى دعم واحياء الحرف اليدوية يطلق المجلس برنامج " سر الحرفة" للتعريف بهذه الحرف التاريخية الهامة.

وتتضمن الحلقات عرضًا مميزًا لأهم الموضوعات التي تواجه العاملين في قطاع الحرف وهي التسعير، التسويق، التصميم ، كما ستتعرض لأهم النقاط اللي يبحث عنها كل أصحاب وصاحبات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.