أخبار مصرية

رئيس الوزراء يُهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يُهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وفي برقيته، عبر رئيس مجلس الوزراء عن أخلص التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بهذه المناسبة، داعيا المولى عز وجل أن يعيدها على قداسة البابا بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى وطننا وشعب مصر العظيم بالخير، والأمن، والسلام.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا