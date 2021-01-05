نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الإسكان: الانتهاء من تنفيذ 1056 وحدة سكنية بمشروعى جنة وسكن مصر..وتسليم 3062 وحدة بدار مصر بمدينة الشروق خلال 2020 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رئيس الجهاز: امتلاك شبكة مواصلات داخلية وخارجية على أعلى مستوى.. وتطوير الطرق ورفع كفاءة الكهرباء والمرافق وزراعة وتجميل العديد من الأحياء..أبرز إنجازات 2020

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم خلال عام 2020 الانتهاء من تنفيذ 1056 وحدة سكنية "44 عمارة" بمشروعى جنة للإسكان الفاخر وسكن مصر للإسكان المتوسط بمدينة الشروق، كما تم تسليم 3062 وحدة سكنية بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط بالمرحلتين الأولى والثانية شاملة المرافق، مشيرًا إلى أن إجمالى الاستثمارات بالمدينة خلال 2020 بمختلف القطاعات بلغ نحو 775 مليون جنيه.

من جانبه كشف المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، عن أبرز إنجازات الجهاز خلال عام 2020، حيث شملت الإنجازات تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وانتهاء العديد من مشروعات الإسكان، وكذا تطوير الطرق ورفع كفاءة الكهرباء والمرافق، وزراعة وتجميل العديد من الأحياء والتى كان لها الأثر فى خلق مناخٍ آمن لجذب الاستثمار فى مدينة الشروق.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه على رأس الإنجازات التى تمس حاجة قاطنى المدينة، أنه تم التُمكن من امتلاك شبكة مواصلات خارجية وداخلية على أعلى مستوى وربط 3 خطوط خارجية إلى مناطق (ميدان العباسية - محطة مترو سراى القبة – القاهرة الجديدة)، فضلًا عن تسليم "مكتبة الطفل" لهيئة الكتاب وتجهيزها للتشغيل تحت إسم "مركز الكاتب المصرى"، بجانب زراعة وتجميل مساحة 250 فدانا.

وأوضح رئيس الجهاز، أنه فيما يخص قطاع الخدمات، فقد تم الانتهاء من تنفيذ 5 مدارس وأكبرها مدرسة النيل الدولية باستثمارات من الجهاز بلغت نحو 75 مليون جنيه، وتخصيص أول مدرسة كـأكاديمية للفنون، والبدء فى إجراءات تنفيذ مدرسة سعة 42 فصلًا خلال 2021 ضمن خطة الجهاز، وتسليم قطعة أرض لإنشاء أول مدرسة للمتفوقين لهيئة الأبنية التعليمية، وقطعة أرض لإقامة مجمع معاهد أزهرية، والانتهاء من تنفيذ حضانة، وبدء إجراءات تنفيذ حضانتين، وكذا الانتهاء من تنفيذ وحدة صحية ورفع كفاءة وتطوير شامل لمقر الإسعاف وتخصيص 6700م2 لوزارة الصحة كتوسعات للمستشفى القائم، وإنشاء سوق منافذ الخير، ومول تجارى هو الأول من نوعه بالمدينة باستثمارات من الجهاز، وجارٍ التجهيز لتشغيله، والانتهاء من تنفيذ 18سوقًا تجارية بإجمالى 210 محال، تم بيع 11 محلًا تجاريًا و6 صيدليات منها، والانتهاء من تنفيذ مركز شباب، وجارٍ تشغيل ملعبين ثلاثيين، بجانب تشغيل وحدة الدفاع المدنى الثانية بالإسكان العائلى، وتشغيل 20 أتوبيسًا مجهزا بهدف الربط بين مدينة الشروق والمدن المحيطة.

وبالنسبة لملف الطرق، أضاف المهندس عبدالرءوف الغيطى: تم استهداف خلق محاور جديدة وتطوير الحالى، حيث تم الانتهاء من تنفيذ طرق بأطوال بلغت 20كم، بمحورى جمال عبدالناصر وأحمد عرابى، والبدء فى تنفيذ المحور الموازى للقطار الكهربائى وتطوير الميادين، وصيانة ورفع كفاءة 3 محاور رئيسية بالتخطيط واللافتات وإنهاء أعمال التطوير الحضرى بالإسكان الإقتصادى لـ51 مربعًا سكنيًا، والفاخر لـ42 عمارة، وإنهاء أعمال التطوير للطرق وتنسيق الموقع لـ6 أحياء سكنية، والتى تعادل نسبة 25% من أحياء المدينة، وجارٍ تطوير الطرق لـ 10 أحياء بنسب إنجاز متقدمة.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه تم تحقيق إنجاز فى مجال ترشيد الطاقة ورفع مستوى الإنارة بكافة المحاور الرئيسية عن طريق تغيير كشافات الصوديوم إلى كشافات ليد واستبدال 10 آلاف كشاف بإجمالى أطوال طرق 200 كم، مما ساهم فى توفير الطاقة بمقدار 60% بتلك المحاور، مع استخدام الكشافات المستبدلة لرفع كفاءة الإنارة بالمدينة، حيث وصلت نسبة الإنارة إلى 95% داخل الأحياء السكنية، والانتهاء من مشروعات استكمال وتأهيل شبكات الجهد المتوسط والمنخفض والإنارة لـ8 مناطق بالقطاع الشرقى والتى تمثل نسبة 85% من مناطق العمارات بالمدينة، وإنهاء تأهيل الحيين 3 و4 مع زيادة القدرة الكهربائية المخصصة للمدينة من 100 م ف أ إلى 140 م ف أ.

وفيما يخص قطاع المرافق، قال رئيس الجهاز: فيما يتعلق بمنظومة الصرف الصحى، تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع تأهيل رافع 3 بالكامل ورفع قدرته من 36 ألف م3يوم إلى 60ألف م3يوم، والبدء فى تجارب التشغيل تمهيدًا لدخوله الخدمة، وكذا إنهاء تنفيذ خط طرد بديل قطر 1200مم، وزيادة بالوعات المطر إلى 5 آلاف بلاعة لتغطى كافة أنحاء المدينة، وطرح أعمال رفع كفاءة رافع 4 لرفع القدرة من 57ألف م3يوم إلى 85ألف م3يوم، وإعداد الدراسات اللازمة لمرافق 2011 فدانا بالمنطقة المضافة، ونقل المرافق المتعارضة مع مسار القطار المكهرب، مضيفًا أنه بالنسبة لمنظومة مياه الشرب، فقد شملت أعمال رفع كفاءة الشبكة وتدعيمها وتأمين الحصة المستقبلية بتشغيل أول محطة تنقية مياه رئيسية خاصة لمدينة الشروق بالعاشر من رمضان، والانتهاء من الأعمال الاستشارية لمشروع الاتزان الهيدروليكى لشبكات المياه لضبط الضغوط بها وحسن توزيع حصص المياه على الأحياء المختلفة، والبدء بإجراءات طرح وتأهيل رافع المياه الرئيسى بالمدينة، كما تم تنفيذ 980 حنفية حريق بكافة الأحياء.

وفيما يتعلق بقطاع الزراعة، أضاف رئيس الجهاز، أنه تم زيادة الرقعة الخضراء وإظهار مدينة الشروق بالمظهر الجمالى المطلوب، حيث تم الانتهاء من زراعة وتشجير وتركيب شبكات ليضاف للمساحة السابق زراعتها 315 فدانا، ليصبح الإجمالى 565 فدانًا مع تدعيم محورين بالزهور والنخيل والتوسع فى الزراعات الذاتية من خلال النهوض وزيادة إنتاج شتلات الزهور والأشجار بمشتل الجهاز بعدد يفوق 35 ألف شتلة زهور وشجيرات، موضحًا أنه فيما يخص المشاركة المجتمعية، فقد تم توفير المستلزمات الطبية فى إطار الإجراءات المتخذة لمجابهة فيروس كورونا بالتنسيق بين رجال الأعمال ومجلس الأمناء، ومنها دعـم مستشفى الشروق العام بجهاز تحليل صورة دم كامل((CBC، و4 أجهزة حقن محلول آلى بقيمة 100ألف جنيه، مع رفع كفاءة شبكة الغازات بحوالى 130 ألف جنيه، واستكمال بناء توسعات بنك الدم فى حدود 80 ألف جنيه، وتنفيذ فراشة وحواجز العزل فى حدود 40 ألف شهريًا، وملء أنابيب الأكسجين الخاصة بالعناية بمبلغ 150 ألف جنيه، وتوفير العديد من الأجهزة والمستلزمات الطبية بجانب تعقيم وتطهير الأسواق التجارية والمنشآت الخدمية والتنسيق مع شرطة التعمير وشرطة المرافق وغلق وتشميع صالات الألعاب وتنفيذ حملات على المقاهى والمولات التجارية، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة بهذا الخصوص، بجانب مشاركة المستثمرين فى المرحلة الأولى لتغطية الموقف الرئيسى بالمظلات اللازمة.

وفى سياق متصل، أكد رئيس الجهاز أنه تم توفير فرص عمل من خلال إقامة مشروعات لأبناء مدينة الشروق، حيث تم إتاحة 35 موقعًا بمقابل الإشغال لإقامة مشاتل والتوسع في مشروع شارع شباب الشروق وتوفير 7 منافذ بأنشطة مختلفة بمناطق وأحياء المدينة، مشيرًا إلى أنه تم استغلال مساحة 100ألف م2 بحرم خطوط البترول والتنسيق لتنفيذ المرحلة الأولى من متنفس "منتزه الشروق" بمساحة 40ألف م2، والبدء فى المرحلة الثانية على مساحة 60 ألف م2.

وأكد المهندس عبدالرءوف الغيطى، حرص جهاز المدينة على استكمال تنفيذ خطة التنمية الشاملة بكافة القطاعات والنهوض بالمدينة وتطوير الخدمات التى تحقق متطلبات وراحة سكانها.