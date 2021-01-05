نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحكومة: تخفيض أسعار الطيران الداخلى من 15 يناير حتى نهاية فبراير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى مجلس الوزراء، إخطارا بالمبادرة الخاصة بتخفيض أسعار الطيران الداخلى، والتى تحمل عنوان "شِّتى فى مصر"، وذلك تحفيزًا للسياحة الداخلية، على أن يبدأ تنفيذها من يوم الجمعة الموافق 1512021، وتستمر حتى يوم الأحد الموافق 2822021.

تمت الإشارة، إلى أن تلك المبادرة تأتى فى إطار جهود الدولة لدعم قطاع السياحة، وبحث سبل التعاون التى من شأنها تنشيط السياحة الداخلية لمختلف المقاصد السياحية على مستوى الجمهورية، حيث تم عقد العديد من الاجتماعات التنسيقية التى ضمت كلًا من وزيرى السياحة والآثار والطيران، بالإضافة إلى ممثلى اتحاد الغرف السياحية، وغرف المنشآت الفندقية، وتم الاتفاق على أن تقوم الشركة الوطنية مصر للطيران بتحديد سعر مخفض لبيع تذاكر الطيران للمقاصد السياحية، كما تم الاتفاق على قيام الفنادق المتواجدة بتلك المقاصد بطرح أسعار تشجيعية، بما يسهم فى تشجيع حركة السفر.

واعتمد مجلس الوزراء، تقرير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، بشأن طلب محافظة أسوان البيع بطريق الاتفاق المباشر لقطعة أرض مساحتها 222م2، بطريق السادات كبديل عيني عن قطعة الأرض بمساحة 236.75 م2 الكائنة بناحية الشيخ هارون، الملاصقة لمسجد عبود، لضمها لهذا المسجد.