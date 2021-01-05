نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحكومة تُكذب شائعة دخول شحنة فسائل نخيل مستوردة غير مطابقة إلى البلاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن السماح بدخول شحنة فسائل نخيل مستوردة غير مطابقة للمواصفات إلى البلاد.

كانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، قد نفت ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية، حول الإفراج عن شحنة فسائل نخيل مصابة بالأمراض والواردة من الخارج عبر ميناء سفاجا، مؤكدة أن هذا الكلام عار تماما عن الصحة‪.

وطبقا للإجراءات القانونية المتبعة فى كل شحنات النخيل المستوردة، فإنه يتم فحصها من خلال لجنة مشتركة من الحجر الزراعى والمعاهد البحثية المختصة، ويتم سحب عينات من الشحنة وإرسالها إلى معهد الأمراض ومعهد الوقاية لإجراء التحاليل المعملية.