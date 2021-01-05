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رئيس مجلس النواب يُهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

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أحمد جودة - القاهرة - بعث الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلي قداسة البابا تواضروس الثانى ‏بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ‏بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال "عبدالعال" في نص البرقية: "إنه في هذه الأيام المباركة التى تهل علينا فيها نسمات أعياد الميلاد المجيدة ‏إيذانًا باحتفال شعب مصر بعنصرية بهذا اليوم.. هذا الشعب العظيم، الذى لا يرهبه ‏إرهاب من ضل السبيل، الذين يغضبهم دقات أجراس الكنائس يودون لو يخرسونها.. ‏لكن أبدًا لن ينالوا مآربهم مع مصرنا الحبيبة".

وأضاف رئيس مجلس النواب، أن مصر التى قلتم فيها نيافتكم: "نستطيع أن ‏نعيش بلا كنائس، لكننا لا نستطيع أن نعيش بلا وطن" وما ذلك إلا وصفًا دقيقًا ‏لمدى تشابك نسيج هذه الأمة بعنصريها، التى لا تزيد الأيام والمحن خيوطه إلا ‏متانة.
كما أردف عبدالعال: "وهذه المحبة تستمد زادها من عبق رسالتين سماويتين منزلتين من لدن حكيم ‏خبير".

واختتم رئيس مجلس النواب برقيته، قائلًا: "بهذه المناسبة الجليلة، يطيب لنا أن نتقدم إليكم باسمنا واسم نواب ‏الشعب ولجميع الأخوة المسيحيين بأصدق التهانى، مقرونة بأجمل التبريكات.. وسلام على شعب مصر ‏العظيم".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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