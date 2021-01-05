نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس مجلس النواب يُهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - بعث الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلي قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
وقال "عبدالعال" في نص البرقية: "إنه في هذه الأيام المباركة التى تهل علينا فيها نسمات أعياد الميلاد المجيدة إيذانًا باحتفال شعب مصر بعنصرية بهذا اليوم.. هذا الشعب العظيم، الذى لا يرهبه إرهاب من ضل السبيل، الذين يغضبهم دقات أجراس الكنائس يودون لو يخرسونها.. لكن أبدًا لن ينالوا مآربهم مع مصرنا الحبيبة".
وأضاف رئيس مجلس النواب، أن مصر التى قلتم فيها نيافتكم: "نستطيع أن نعيش بلا كنائس، لكننا لا نستطيع أن نعيش بلا وطن" وما ذلك إلا وصفًا دقيقًا لمدى تشابك نسيج هذه الأمة بعنصريها، التى لا تزيد الأيام والمحن خيوطه إلا متانة.
كما أردف عبدالعال: "وهذه المحبة تستمد زادها من عبق رسالتين سماويتين منزلتين من لدن حكيم خبير".
واختتم رئيس مجلس النواب برقيته، قائلًا: "بهذه المناسبة الجليلة، يطيب لنا أن نتقدم إليكم باسمنا واسم نواب الشعب ولجميع الأخوة المسيحيين بأصدق التهانى، مقرونة بأجمل التبريكات.. وسلام على شعب مصر العظيم".