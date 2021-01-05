نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس مجلس النواب يُهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعث الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلي قداسة البابا تواضروس الثانى ‏بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ‏بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال "عبدالعال" في نص البرقية: "إنه في هذه الأيام المباركة التى تهل علينا فيها نسمات أعياد الميلاد المجيدة ‏إيذانًا باحتفال شعب مصر بعنصرية بهذا اليوم.. هذا الشعب العظيم، الذى لا يرهبه ‏إرهاب من ضل السبيل، الذين يغضبهم دقات أجراس الكنائس يودون لو يخرسونها.. ‏لكن أبدًا لن ينالوا مآربهم مع مصرنا الحبيبة".

وأضاف رئيس مجلس النواب، أن مصر التى قلتم فيها نيافتكم: "نستطيع أن ‏نعيش بلا كنائس، لكننا لا نستطيع أن نعيش بلا وطن" وما ذلك إلا وصفًا دقيقًا ‏لمدى تشابك نسيج هذه الأمة بعنصريها، التى لا تزيد الأيام والمحن خيوطه إلا ‏متانة.

كما أردف عبدالعال: "وهذه المحبة تستمد زادها من عبق رسالتين سماويتين منزلتين من لدن حكيم ‏خبير".

واختتم رئيس مجلس النواب برقيته، قائلًا: "بهذه المناسبة الجليلة، يطيب لنا أن نتقدم إليكم باسمنا واسم نواب ‏الشعب ولجميع الأخوة المسيحيين بأصدق التهانى، مقرونة بأجمل التبريكات.. وسلام على شعب مصر ‏العظيم".