نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انفوجرافيك| اشتراطات جديدة لاستمرار فتح الحضانات في المقال التالي
ترصد "الفجر" من خلال انفوجرافيك اشتراطات وزارة التضامن لاستمرار فتح الحضانات:
1- استمرار العمل بالحضانات بطاقه استيعابية بنسبة 50%.
2- إدارة الطفولة والأمومة بالوزارة تشكل عمليات متابعة للحضانات
3-تقوم عمليات المتابعة من التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.
4- استمرار عمليات المتابعة على الحضانات والتأكد من نسب الإشغال.
5- توفير قياس درجة الحرارة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
6- إرتداء جميع العاملين فى الحضانات الكمامات.
7- منع دخول أى فرد تظهر عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا.
8- استخدام الألعاب المصنوعة من الأقمشة وأوراق التلوين
9- خلع الأحذية عند باب الحضانة للأطفال والعاملين.
10- منع استقبال الزائرين أو الأهالى داخل الحضانة.
11- تقليل الأنشطة التى تتطلب مشاركة مجموعات كبيرة من الأطفال.
12- تخصيص غرفة للعزل الطبى فى حالة الاشتباه بإصابة للعاملين أو الأطفال لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة.
13- حال ظهور أى حالة فى الحضانة يتم إخلائها وتعقيمها وغلقها لمدة أسبوع على الأقل.
14-في حالة ظهور إصابات يتم متابعة المخالطين، للتأكد من عدم ظهور أى أعراض الإصابة بالعدوى.
15-إجراء تحليل صورة دم كاملة للعاملين قبل إعادة فتح الحضانة مرة أخرى.
16- عدم حضور الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة أو أمراض ضعف المناعة.
17-وضع سياسة للإجازات المرضية للعاملين.
18-فى حال زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا سيتم غلق الحضانات.