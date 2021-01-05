نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انفوجرافيك| اشتراطات جديدة لاستمرار فتح الحضانات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت وزارة التضامن اليوم الثلاثاء، استمرار فتح الحضانات، ولكن بعدد من الشروط الجديدة حفاظا على الصحة العامة، ولمواجهة فيروس كورونا.

ترصد "الفجر" من خلال انفوجرافيك اشتراطات وزارة التضامن لاستمرار فتح الحضانات:

1- استمرار العمل بالحضانات بطاقه استيعابية بنسبة 50%.

2- إدارة الطفولة والأمومة بالوزارة تشكل عمليات متابعة للحضانات

3-تقوم عمليات المتابعة من التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.

4- استمرار عمليات المتابعة على الحضانات والتأكد من نسب الإشغال.

5- توفير قياس درجة الحرارة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

6- إرتداء جميع العاملين فى الحضانات الكمامات.

7- منع دخول أى فرد تظهر عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا.

8- استخدام الألعاب المصنوعة من الأقمشة وأوراق التلوين

9- خلع الأحذية عند باب الحضانة للأطفال والعاملين.

10- منع استقبال الزائرين أو الأهالى داخل الحضانة.

11- تقليل الأنشطة التى تتطلب مشاركة مجموعات كبيرة من الأطفال.

12- تخصيص غرفة للعزل الطبى فى حالة الاشتباه بإصابة للعاملين أو الأطفال لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة.

13- حال ظهور أى حالة فى الحضانة يتم إخلائها وتعقيمها وغلقها لمدة أسبوع على الأقل.

14-في حالة ظهور إصابات يتم متابعة المخالطين، للتأكد من عدم ظهور أى أعراض الإصابة بالعدوى.

15-إجراء تحليل صورة دم كاملة للعاملين قبل إعادة فتح الحضانة مرة أخرى.

16- عدم حضور الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة أو أمراض ضعف المناعة.

17-وضع سياسة للإجازات المرضية للعاملين.

18-فى حال زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا سيتم غلق الحضانات.