نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل "قوي البرلمان": مبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز نقلة نوعية في مجال الطاقة النظيفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ثمنت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، مؤكدة أن مبادرة احلال السيارات للعمل بالغاز تحقق عوائد مباشرة لصالح المواطنين.

وأضافت "درويش" في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن هذه المبادرة تُعد نقلة نوعية في مجال الطاقة النظيفة وصناعة السيارات، وهو ما يتكامل مع إستراتيجية الدولة لرفع مستوى معيشة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي يعطى اهتمام كبير لهذه المبادرة لأنها تحقق عوائد مباشرة لصالح المواطنين في مقدمتها استبدال السيارات الملاكي المتقادمة بأخري جديدة تمامًا من احدث الطرازات وتعمل بطاقة الغاز المنخفضة التكلفة، وبتسهيلات تمويلية كبيرة وفق برامج تقسيط منخفضة الفائدة وطويلة الأجل.

وتابعت "درويش"، نتمنى أن تكون هذه المبادرة خطوة مهمة في دعم صناعة السيارات في مصر، لا سيما وأن هذا الدعم سيسهم بدوره في تنشيط مبيعات السيارات ودفع المواطنين للتحويل إلى الغاز.

الرئيس يفتتح معرض تكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة

وكان قد افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح، أمس الإثنين، المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع علي خطط وبرامج الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة في اطار المبادرة القومية لاحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، خاصة برامج التمويل والتسهيلات المتعددة المتاحة للمواطنين، والتعريف بجوانب المبادرة وعوائدها المالية والاقتصادية والبيئية، وما قامت به الدولة من بنية اساسية متكاملة لمنظومة خدمة السيارات التي تعمل بالغاز، وذلك اثناء تفقد سيادته للجناح الحكومي الذي ضم وزارات التجارة والصناعةً، المالية، الانتاج الحربي، البترول، التنمية المحلية، البيئة، الداخلية، النقل، بالاضافة الي البنك المركزي والهيئة العربية للتصنيع.

كما تفقد الرئيس أجنحة كبري الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في هذا المجال، حيث اطلع سيادته علي احدث النماذج والطرازات للمركبات التي تعمل بالغاز أو تلك المعدلة، وكذلك الحلول المتكاملة لعملية تموين المركبات بالغاز وآخر التطورات في تلك الصناعة.

