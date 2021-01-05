بالأسماء.. 34 مركزا طبيا لتلقي لقاح فيروس كورونا.. صور

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن 34 مركزا طبيا بجميع محافظات الجمهورية لتلقي المواطنين لقاح فيروس كورونا المستجد. وأوضحت الوزارة، ان المراكز تضم أطباء متخصصين للتعامل مع المواطنين، وسيتم توقيع المواطن على إقرار بالحقن ومتابعة حالته الصحية بعد التطعيم. بالإضافة إلى فريق طبي يضم صيادلة وتمريض، ومدخلي البيانات والإداريين مُدربين على أعلى مستوى. وجاءت أسماء الـ 34 مركزا لتلقي لقاح كورونا كالتالي:- القاهره:- مركز طب النزهة مركز طب القطامية مركز الزهور بالأسمرات الجيزة:- فاكسيرا مركز صحة ميت عقبه المركز المتميز بالاخصاص القليوبيه:- مستشفى معهد ناصر مستشفى كفر شكر الإسكندرية:- مركز الافريقي لصحة المرأة مركز سموحة لصحة الأسره الاسماعيليه:- مجمع الإسماعيلية بورسعيد:- مستشفى النصر جنوب سيناء:- مستشفى شرم الشيخ الدولى شمال سيناء؛- مستشفى العريش العام المنوفيه:- مستشفى منوف العام الغربية:- معهد كبد المحله كفر الشيخ:- مستشفى قلين الجديدة مرسي مطروح:- مستشفى القلب بمجمع المستشفيات البحيرة:- معهد الطب القومی بدمنهور مستشفى دنشال التعليمي دمياط:- مركز القلب والجهاز الهضمى الدقهليه:- مستشفى منصورة الدولي الفيوم:- المركز الطبي بيكمان فارس بني سويف:- مستشفي بني سويف التخصصی السويس:- وحدة طب أسرة مبارك المنيا:- مستشفى سمالوط النموذجي اسيوط:- مستشفى الايمان العام سوهاج:- مركز القلب والجهاز الهضمي الشرقيه:- مستشفى الأحرار بالزقازيق قنا:- مستشفى قفط التعليمي الأقصر:- مستشفى حميات الأقصر اسوان:- مستشفى حميات أسوان البحر الاحمر:- وحدة صحة الأسرة بالأحياء الوادي الجديد:- مستشفى الخارجة العام

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