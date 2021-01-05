رجائي عطية ناعيا سيد عبدالغني: أحد أعلام المحاماة وفرسان الوطنية

نعى رجائي عطية، نقيب المحامين ، رئيس اتحاد المحامين العرب، المحامي سيد عبدالغني، عضو مجلس نقابة المحامين.

وقال النقيب أنعى ومجلس نقابة المحامين واتحاد المحامين العرب، إلى الأمة العربية وإلى كافة المصريين، والمحامين، رحيل علم من أعلام المحاماة، وفارس من فرسان الوطنية والفداء، الأستاذ الكبير سيد عبد الغني عضو مجلس نقابة المحامين، والأمين العام للصندوق والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب ورئيس الحزب العربي الناصري.



وتابع وننعى فيه الوطنية الصافية، والإخلاص النادر، والعلم الغزير، وأخلاق الفرسان والنبلاء، خسارتنا فيه فادحة، على المستوى القومي والوطني، والفكري والثقافي، فارسًا من فرسان الكلمة والمحاماة، وكبيرًا من كبرائها.



نسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم عائلته وإيانا وكافة محبيه في مصر والوطن العربي الصبر والعزاء.

