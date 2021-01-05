الزراعة: توفير تقاوي المحاصيل الشتوية بجودة عالية وأسعار مخفضة

نجحت الإدارة المركزية لانتاج التقاوي بوزارة الزراعة في توفير تقاوي عالية الجودة والإنتاجية وبأسعار مدعمة قبل موسم بدء الزراعة بوقت كبيرا وهو ما يحدث لأول مرة بالرغم من ظروف كورونا والإجراءات الاحترازية المنفذة وكانت البداية بمحصول القطن.
يأتى ذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة توفير التقاوي اللازمة لزراعات الموسم الصيفي 2021 في الجمعيات الزراعية قبل موسم الزراعة بوقت كافي.
وقام كلا من د حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لانتاج التقاوي والدكتور احمد عضام الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى بتفقد محطة اعداد وغربلة التقاوي بكفور النيل بمحافظة الفيوم لمتابعة اعداد بذرة تقاوى القطن صنف جيزة 95.
وتم التنبيه على ضرورة بدء جميع محطات الغربلة في اعداد تقاوى الأرز.
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