خلال 24 ساعة .. وفاة 4 أطباء بفيروس كورونا

نعت النقابة العامة للأطباء، اليوم اربعة من شهداء المهنة، اثر اصابتهم بفيروس كورونا المستجد. وكشفت النقابة أن الشهداء هم، الدكتور محمد طلبة استشاري الجراحة العامة بمستشفى ميت غمر دقهلية والذي توفي بعزل مستشفى ميت غمر نتيجة الإصابة بفيروس كوڤيد19. والشهيد الدكتور هشام بدره استشاري أمراض الكلي ومدير مركز طنطا للكلي والذي توفي نتيجة الإصابة بفيروس كوڤيد19 و الشهيد الدكتور سامي محمد عبدالفتاح طبيب باطنة بالتامين الصحي والذي توفي في عزل مستشفى مبرة الزقازيق نتيجة الإصابة بفيروس كوڤيد19. والشهيدة الدكتورة كوثر صابر نعمان استشاري امراض النساء و التوليد والتي توفيت نتيجة الإصابة بفيروس كوڤيد19.

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