أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا الأربعاء، دافئة على القاهرة والوجه البحري نهارا، باردة ليلا والرياح معتدلة، يصاحب ذلك أمطار خفيفة على مناطق متفرقة بالوجه البحري وشبورة مائية كثيفة في الساعات الأولى من الصباح الباكر تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

ويكون الطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية نهارا بارد ليلا يصاحب ذلك أمطار خفيفة على فترات متقطعة، ويكون هناك شبورة كثيفة على المسطحات المائية والطرق السريعة والزراعية. أما على محافظات الصعيد يكون الطقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، يصاحبها شبورة كثيفة على شمال الصعيد ووسط سيناء أيضا. ويتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان، وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران والرياح السطحية شمالية غربية. وحول درجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات مصر، كالتالي: القاهرة 23/13 الاسكندرية 22/11 مطروح 20/10 بورسعيد 22/15 دمياط 21/13 رفح 20/11 طابا 22/13 الغردقة 25/15 المنيا 24/12 قنا 27/10 أسوان 29/12 الوادي الجديد 25/9 حلايب 26/20

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شبورة وأمطار.. تعرف على حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة المتوقعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.