نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "اللقاح بالمجان لهذه الفئة".. أبرز تصريحات وزيرة الصحة اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلت الدكتورة هالة وزيرة الصحة عدة تصريحات هامة اليوم خلال الاجتماع الوزاري بشأن مستجدات الوضع الوبائي في مصر.

ترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز تصريحات وزيرة الصحة خلال الاجتماع:

المحافظات الأكثر تأثرًا:

أوضحت الدكتورة هالة زايد، الموقف الوبائي الحالي في المحافظات المختلفة، حيث أن نسبة الإصابات الأعلى تتركز في محافظات:القاهرة والجيزة والفيوم والمنيا.

تعاقد مع شركات منتجة للأكسجين:

أكدت وزيرة الصحة أن الفترة الماضية شهدت التعاقد مع الشركات المُنتجة للأكسجين المسال لتوريد انتاجها بالكامل.

واضافت أنه تمت مراجعة شبكات الغازات بالمستشفيات، وزيادة السعة التخزينية للأكسجين، كما تم تشكيل غرفة لإدارة إمداد الأكسجين مركزيا؛ لمتابعة المخزون اليومي بالمديريات والمستشفيات بالمحافظات، والقيام بتتبع الخزانات بالمستشفيات، فضلا عن أنه يتم أيضا إعداد منظومة مميكنة لتتبع موقف المخزون اليومي لكميات الأكسجين والغاز المسال.

متابعة العزل المنزلي:

وأشارت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة إلى الإجراءات المتخذة لحالات العزل المنزلي، حيث أن منظومة متابعة حالات العزل المنزلي للمصابين بفيروس "كورونا" المستجد ستعتمد على توزيع جهاز لقياس نسبة الأكسجين بالدم من خلال أصبع اليد على حالات العزل المنزلي المُسجلة بقاعدة بيانات منظومة وزارة الصحة، وسيتم متابعة الأعراض وقراءة نسبة الأكسجين بشكل دوري للتأكد من استقرار الحالات وعدم حدوث مضاعفات.

كما سيتم التوجيه بتحويل الحالات التي تعاني من نقص مستوى الأكسجين بالدم لأقرب مستشفى للتقييم والمتابعة، وفي الوقت ذاته ستتم المتابعة بشكل دوري للحالات عبر المكالمات التليفونية.

وأكدت أنه يمكن استخدام تطبيق صحة مصر على الهواتف المحمولة لتسجيل تلك البيانات، قائلة "تهدف تلك المنظومة إلى تحسين متابعة حالات العزل المنزلي بشكل دقيق، والتوجيه المبكر للحالات التي قد تعاني من أي تدهور وذلك لسرعة تلقي الرعاية الطبية".

حقائب الأدوية الوقائية المنصرفة للمخالطين:

كشفت وزيرة الصحة أن أعداد حقائب الأدوية الوقائية المنصرفة للمخالطين للحالات المصابة بواقع 61.50ألف حقيبة للمخالطين من الأطفال، و187.768 ألف للمخالطين من الكبار، فيما سجل عدد الحقائب الوقائية المنصرفة للمصابين 76039 حقيبة أدوية.

اتفاقيات لقاحات فيروس كورونا:

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أنه تم توقيع الاتفاقيتين مع "جافي" ودولة الصين، لإتاحة اللقاحات من شركات " ساينو فارم" و"فايزر" و"ساينوفاك" و"استرازينيكا".

خدمات تطعيم اللقاحات:

وأضافت الدكتورة هالة زايد، وزيره الصحة أن هناك مراكز مخصصة لتقديم خدمات التطعيم باللقاحات الخاصة بفيروس "كورونا"، حيث تم تخصيص 34 مركزا لهذا الغرض، وستقوم جميعها بالعمل طوال أيام الأسبوع بل وحتى في الإجازات الرسمية.

اللقاح بالمجان لهذه الفئة:

وتابعت وزيرة الصحة أن الأولوية في الحصول على اللقاحات ستكون للعاملين بالقطاع الصحي، ومرضى الأورام، وأصحاب الأمراض المزمنة، على أن تتكفل الدولة بتكاليف اللقاح للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" وأصحاب الأمراض المزمنة.

