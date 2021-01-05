القومى للمرأة يطلق برنامج تعليم الحرف اليدوية التراثية

جدة - نرمين السيد - أطلق المجلس القومى للمرأة أنه بدءًا من اليوم الثلاثاء وخلال الأسابيع المقبلة برنامج "سر الحرفة" من إنتاجه على قناة "يوتيوب" الرسميه الخاصة به، وهو عباره عن سلسلة من الحلقات تتحدث عن 3 حرف يدوية من التراث المصرى "التلى- خرز النول- الغرزة السيوية" وتتضمن التاريخ التراثى للحرفة، الأدوات المستخدمة، وأماكن وجودها، طريقة تصنيعها وأسرارها.





وأوضحت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، فى بيان اليوم الثلاثاء، أن الحرف اليدوية المصرية لها مكانة مهمة بين الصناعات الأخرى، فهى حرف ذات مردود ثقافى واقتصادى متوارث، يعكس ثقافة وتاريخ الشعب المصرى، ويمثل ثروة له، وهى مصدر جيد لتحسين الدخل ورفع مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل. وأكدت الدكتورة مايا مرسى أن للمرأة المصرية دور فعال ومهم على مدار التاريخ فى الحفاظ على الحرف اليديوية ودراستها وتطويرها وتناقلها عبر الأجيال، مشيرة أنه استكمالا لدور المجلس القومى للمرأة فى دعم واحياء الحرف اليدوية يطلق المجلس برنامج "سر الحرفة" للتعريف بهذه الحرف التاريخية الهامة. وتتضمن الحلقات عرضا مميزا لأهم الموضوعات التى تواجه العاملين فى قطاع الحرف وهى التسعير، التسويق، التصميم ، كما ستتعرض لأهم النقاط اللى يبحث عنها كل اصحاب وصاحبات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيه الصغر.

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