شتى فى مصر.. تدشين مبادرة لتنشيط السياحة الداخلية

جدة - نرمين السيد - عقدت عدة اجتماعات تنسيقية بين الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار والطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، لوضع آليات لتنشيط حركة السياحة الداخلية ومناقشة تفعيل مبادرة "شتى فى مصر" والإعلان والترويج لها.





جاء ذلك وفقا لبيان اللجنة الوزارية للسياحة والآثار خلال الاجتماع الذى عُقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء خلال شهر ديسمبر 2020.

وحضر هذه الاجتماعات الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى ورئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ورؤساء غرفة المنشآت الفندقية، وغرفة الشركات ووكالات السفر السياحية وعدد من قيادات الوزارتين، إذ تم التأكيد على أن مبادرة "شتى فى مصر" تهدف إلى تخفيض أسعار الطيران الداخلى لربط المدن السياحية بمصر من خلال تنظيم رحلات من القاهرة إلى "الأقصر وأسوان وشرم الشيخ و طابا والغردقة ومرسى علم"، ومن الإسكندرية إلى الأقصر وأسوان، بداية من 15 يناير الجارى وحتى نهاية شهر فبراير 2021.

وتقرر أن تكون أسعار تذاكر الطيران للمصريين والأجانب شاملة الضرائب، خلال الفترة من 15 يناير إلى 28 فبراير 2021، بسعر موحد على النحو التالى:

من القاهرة والإسكندرية إلى الأقصر 1.500 جنيه مصرى، وإلى أسوان 1.800 جنيه، ومن القاهرة أو الإسكندرية إلى شرم الشيخ والغردقة وطابا 1.800 جنيه، وإلى مرسى علم 2.000 جنيه.

وفى إطار المبادرة، ستعلن غرفة المنشآت الفندقية عن أسماء وأسعار الإقامة بالفنادق المشاركة فى المبادرة، فئات الثلاثة وأربعة وخمسة نجوم، والتى ستطبق أسعار تشجيعية للإقامة بها شاملة الضريبة والخدمات، وذلك طوال فترة تفعيل المبادرة، مع الالتزام بنسبة الـ 50% من الطاقة الاستيعابية لها وفقا لضوابط التشغيل المقررة، والتأكيد على ضرورة الالتزام بكل الاجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية بكل المطارات والمتاحف والمواقع الأثرية والمطاعم والكافيتريات والفنادق والأتوبيسات السياحية.

جدير بالذكر أنه لدعم مبادرة "شتى فى مصر" لتشجيع السياحة الداخلية، سبق وأن قرر المجلس الأعلى للآثار فى جلسته الأخيرة، الأسبوع الماضى منح تخفيض 50% على أسعار تذاكر المصريين الكاملة بالمناطق والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة بمحافظات قنا والأقصر وأسوان، خلال شهرى يناير وفبراير 2021.