بالأسماء.. ننشر خريطة توزيع لقاح كورونا بالمحافظات

جدة - نرمين السيد - وطبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا. وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف. 1- القاهرة: ( مركز طب النزهة، ومركز طب القطامية، ومركز الزهور بالأسمرات). 2- الجيزة: (فاكسيرا، ومركز صحة ميت عقبة). 3- القليوبية: (مستشفى معهد ناصر، ومستشفى كفر شكر). 3- الإسكندرية: (المركز الأفريقى لصحة المرأة، ومركز سموحة لصحة المرأة). 4- الإسماعيلية: (مجمع الإسماعيلية). 5- بورسعيد: (مستشفى النصر). 6- جنوب سيناء: (مستشفى شرم الشيخ الدولى). 7- شمال سيناء: (مستشفى العريش العام). 8- المنوفية: (مستشفى منوف العام). 9- الغربية: (معهد كبد المحلة). 10- كفر الشيخ: (مستشفى قلين الجديدة). 11- مرسى مطروح: (مستشفى القلب بمجمع المستشفيات). 12- البحيرة: (معهد الطب القومى بدمنهور، ومستشفى دنشال التعليمى). 13- دمياط: (مركز القلب والجهاز الهضمى). 14- الدقهلية: (مستشفى منصورة الدولى). 15- الفيوم: (المركز الطبى بكيمان فارس). 16- بنى سويف: (مستشفى بنى سويف التخصصى). 17- السويس: (وحدة طب أسرة مبارك). 18- المنيا: (مستشفى سملوط النموذجى). 19- أسيوط: (مستشفى الإيمان العام). 20- سوهاج: (مركز القلب والجهاز الهضمى). 21- الشرقية: (مستشفى الأحرار بالزقازيق). 22- قنا: (مستشفى فقط التعليمى). 23- الأقصر: (مستشفى حميات الأقصر). 24- أسوان: (مستشفى حميات أسوان). 25- البحر الأحمر: (وحدة صحة الاسرة بالأحياء). 26- الوادى الجديد: (مستشفى الخارجة العام).

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