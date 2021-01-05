إنفوجراف.. خطوات استخراج مستندات الشهر العقارى من المنزل

جدة - نرمين السيد - يحتاج عدد كبير من المواطنين بشكل دائم استخراج بعض المستندات من الشهر العقارى والتوثيق، لكن مع زيادة الإجراءات الاحترازية منذ انتشار فيروس كورونا، صارهناك حالة تخوف لدى البعض للتوجه إلى المكاتب لاستخراج المستندات.





والإنفوجراف التالى يوضح خطوات استخراج مستندات الشهر العقارى من المنزل.

ويأتى ذلك فى إطار عملية التحول الرقمى التى توليها وزارة العدل أهمية كبيرة للتسهيل على المواطنين.

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