وزير الداخلية يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

جدة - نرمين السيد - وجاء نص البرقية:

يسرنى أن أبعث لقداستكم والإخوة المسيحيين بأصدق التهانى وأسمى الأمانى بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

احتفال مصر بعيد الميلاد المجيد إنما يعكس حقيقة المشاعر الطيبة والروابط التى تُجسد مشاعر التماسك بروابط الإنتماء والمواطنة الرائعة للمصريين العظماء لتحقيق أهدافهم السامية نحو المزيد من التنمية.

وكل عام وقداستكم بخير.

كما بعث اللواء، محمود توفيق "وزير الداخلية" برقية تهنئة للأنبا، إبراهيم إسحاق سدراك، بطريرك طائفة الأقباط الكاثوليك بجمهورية مصر العربية - بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، جاء بها:

يسعدنى وهيئة الشرطة أن نتقدم لشخصكم الكريم والإخوة أبناء الطائفة الكاثوليكية فى مصر، بأصدق التهانى وأطيب الأمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، راجين المولى القدير دوام التوفيق والسداد لكم ولأمتنا المصرية الخير والمحبة والازدهار.

وكل عام وأنتم بخير

كما بعث اللواء، محمود توفيق "وزير الداخلية" برقية تهنئة للسيد الدكتور القس، أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بجمهورية مصر العربية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، جاء بها:

يسرنى فى مناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد أن أبعث إليكم والطائفة الإنجيلية بأصدق التهانى القلبية راجياً لكم جميعاً أطيب الأمنيات بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد ولمصرنا الغالية مزيداً من التماسك والازدهار.

وكل عام وأنتم بخير

كما بعث اللواء، محمود توفيق "وزير الداخلية" برقية تهنئة لجميع الإخوة المسيحيين من القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين، وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام - بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، جاء بها:

إننا إذ نشارك أشقاءنا احتفالهم السنوى بعيد الميلاد المجيد لنؤكد لهم اعتزازنا بكل ما يجمع أبناء الأمة من محبة ومودة تميز المصريين وتؤكد إصرارهم على وحدتهم وتماسكهم فى مواجهة الشدائد.

وكل عام وأنتم بخير