الوزراء: ملتزمون بجميع إجراءات التخلص الآمن من نفايات كورونا

جدة - نرمين السيد - وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة الصحة والسكان، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للتخلص من النفايات الطبية الخاصة بمستشفيات العزل بطرق عشوائية غير آمنة، مُوضحةً أنه يتم الالتزام بجميع إجراءات مكافحة العدوى المتبعة، والتخلص الآمن من النفايات الطبية طبقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية والبروتوكول المتبع للوزارة سواء فيما يتعلق بنفايات حالات كورونا أو غيرها، مع إجراء عمليات التفتيش والمتابعة الدقيقة لضمان الالتزام بهذه الإجراءات، وكذلك توعية المتعاملين مع تلك النفايات بأهمية استخدام مهمات الوقاية، وأدوات التطهير.

وأضاف المركز، أنه فى إطار المجهودات المتكاملة والتعاون المستمر بين وزارتى الصحة والبيئة لإدارة أزمة كورونا على عدة مستويات، تم وضع آليات جديدة للتخلص من النفايات الصلبة والطبية، حيث تم تدشين موقع إلكترونى لإدارة مخلفات الرعاية الصحية، من خلال مشروع إدارة المخلفات الطبية التابع لوزارة البيئة والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، حيث يقوم مسؤولى إدارة المخلفات بالمنشآت الصحية، التسجيل بشكل يومى لكمية كل نوع من أنواع المخلفات المتولدة فى منشآتهم وتوقيت نقلها ورقم المركبة التى استخدمت فى النقل، إضافة إلى نسبة الإشغال.

وتابع: يتم وضع المخلفات داخل أكياس حافظة ذات لون أحمر، مخصصة لحفظ النفايات الطبية، غير مُنفذة للسوائل تماماً حتى لا تسمح بخروج أى سائل منها، إلى جانب تميزها بقوة التحمل والمتانة لاستيعاب كميات النفايات المستخرجة يومياً من غرف المستشفيات، ونقلها إلى محطات النفايات الطبية، وذلك تمهيداً للتخلص منها بالطرق الآمنة من خلال عمليات الدفن والحرق، مع إلزام العاملين المتعاملين مع المخلفات باستخدام مهمات الوقاية، وأدوات التطهير من كمامات ونظارات حماية وقفازات أثناء التعامل مع تلك النفايات.