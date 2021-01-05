إنفوجراف: أمطار وشبورة.. الظواهر الجوية المتوقعة من الأربعاء وحتى الإثنين

جدة - نرمين السيد - وأوضح الإنفوجراف، أنه من المتوقع غدا الأربعاء أن تهطل الأمطار بنسبة 30% على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى وبعض الطرق القريبة من المسطحات المائية والمؤدية إلى محافظة القاهرة، مع ارتفاع فى الشبورة المائية صباحا.

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