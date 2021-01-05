تخفيض أسعار الطيران ضمن مبادرة ”شتى فى مصر” لتنشيط السياحة الداخلية

أكدت وزارة الطيران فى بيان لها أصدرته، اليوم الثلاثاء، أنه وفقاً لتوصيات اللجنة الوزارية للسياحة والآثار خلال الاجتماع الذى عُقد برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء خلال شهر ديسمبر 2020، تم عقد عدة اجتماعات تنسيقية بين الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، لوضع آليات لتنشيط حركة السياحة الداخلية ومناقشة تفعيل مبادرة "شتى فى مصر" و الإعلان والترويج لها.

وقد حضر هذه الاجتماعات الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني و رئيسا الاتحاد المصري للغرف السياحية ورؤساء كل من غرفة المنشآت الفندقية وغرفة الشركات ووكالات السفر السياحية وعدد من قيادات الوزارتين، حيث تم التأكيد على أن مبادرة "شتي في مصر" تهدف إلى تخفيض أسعار الطيران الداخلي لربط المدن السياحية بمختلف المحافظات، من خلال تنظيم رحلات من القاهرة إلى كل من الأقصر وأسوان وشرم الشيخ و طابا والغردقة ومرسى علم، ومن الإسكندرية إلى الأقصر وأسوان، بداية من 15 يناير الجاري وحتى نهاية شهر فبراير 2021.

وتقرر أن تكون أسعار تذاكر الطيران للمصريين والأجانب شاملة الضرائب، خلال الفترة من 15 يناير إلى 28 فبراير 2021 ، بسعر موحد على النحو التالى:

من القاهرة والإسكندرية إلى الأقصر 1500 جنيه مصرى وإلى أسوان 1800 جنيه، ومن القاهرة أو الإسكندرية إلى شرم الشيخ والغردقة وطابا 1800 جنيه، وإلى مرسى علم 2000 جنيه.

وفى إطار المبادرة، سوف تقوم غرفة المنشآت الفندقية بالإعلان عن أسماء وأسعار الإقامة بالفنادق المشاركة في المبادرة، فئات الثلاثة وأربعة وخمسة نجوم، و التي ستطبق أسعار تشجيعية للإقامة بها شاملة الضريبة والخدمات، وذلك طوال فترة تفعيل المبادرة، مع الالتزام بنسبة الـ50% من الطاقة الاستيعابية لها وفقا لضوابط التشغيل المقررة، والتأكيد على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية بكل المطارات والمتاحف والمواقع الأثرية والمطاعم والكافيتريات والفنادق والأتوبيسات السياحية.

ويذكر أنه لدعم مبادرة "شتي في مصر" لتشجيع السياحة الداخلية، سبق وأن قررالمجلس الأعلى للآثار في جلسته الأخيرة، الأسبوع الماضي، منح تخفيض 50% على أسعار تذاكر المصريين الكاملة بالمناطق والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة بمحافظات قنا والأقصر و أسوان، خلال شهري يناير وفبراير 2021.