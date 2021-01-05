826 مركزًا.. الزراعة: الإنتاج المحلي من الألبان يبلغ حوالي 5.5 مليون طن

عقد وفد من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، برئاسة اللواء ايهاب صابر مساعد وزير الزراعة للخدمات البيطرية، اجتماعا موسعا مع اصحاب ومسئولي مراكز تجميع الألبان بمحافظة المنوفية، للتوعية بأهمية العمل على تطوير المنظومة، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وحضر الاجتماع المهندس أشرف الجمل وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، والدكتور عادل حصحص مدير مديرية الطب البيطرى بالمنوفية، والمهندس عبدالواحد زكى موسى مدير عام الادارة العامه لتنمية الثروه الحيوانية، وعدد من المسئولين بقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة.

وناقش الاجتماع اهمية العمل على تطوير مراكز تجميع الألبان، والفوائد التي تعود على اصحاب المراكز والمربيين، وكذلك المواطنين من هذا التطوير، والتسهيلات التي تقدمها الدولة في هذا المجال، والدعم الذي وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي للمراكز المتطورة.

وبحث الاجتماع ايضا الصعوبات التي تواجه اصحاب المراكز بالمحافظة الوقت الحالي، وسبل وضع حلول عاجلة وفورية لها.

وأكد تقرير لوزارة الزراعة أن الإنتاج المحلي من الألبان يبلغ حوالي 5.5 مليون طن، وعدد مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية، حوالي 826 مركزًا ، موزعين في 14 محافظة، من بينها 205 مراكز تجميع ألبان تم تحديدها للإنشاء والتطوير، حيث تم تخصيص 9.4 مليون جنيه قروض من البنك الزراعي المصري لتمويل شراء معدات لـ 15 مركزًا لتجميع الألبان.

وأشار التقرير إلى أنه تم الانتهاء أيضا من إنشاء وتطوير 81 مركز تجميع ألبان منها 31 مركزًا جديدًا، و50 مركزًا تم تطويرها، بالإضافة إلى أن هناك 10 مراكز جديدة تم البدء في إنشائها طبقًا لحاجة المحافظات (البحيرة- الغربية- كفر الشيخ- الفيوم- المنيا- سوهاج- أسيوط- جنوب سيناء).

وتقدم الدولة تيسيرات للنهوض بمنظومة الألبان، حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحمل الدولة 50 ألف جنيه لكل مركز تجميع ألبان، لكي تحصل تلك المراكز على الشهادة الدولية لاعتماد المواصفات القياسية لجودة الإنتاج (شهادة الهاسب)، علمًا بأنه قد تم السير في إجراءات استخراج شهادة الهاسب لـ 10 مراكز، حيث اجتازت 7 مراكز منها مرحلة التقييم للحصول على الشهادة بهدف ضمان الجودة.