النجاح من 50% مع إمكانية الإعادة للتحسين.. وزيرة الصحة توضح الإجراءات المنظمة للامتحان القومي لمزاولة مهنة الطب

عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم تقريرًا حول الإجراءات المنظمة للإمتحان القومي لمزاولة مهنة الطب (EMLE) الذي تم إعتماده طبقًا للقانون رقم 153 لسنة 2019، بحيث يشترط للقيد لأول مرة في سجلات وزارة الصحة، أن يجتاز الطبيب هذا الإمتحان تحت إشراف هيئة التدريب الإلزامي، سواء كان ذلك خلال دراسته أو بعدها، ويتم القيد لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمُدد مماثلة.

وأوضحت الوزيرة أن الإمتحان القومي لمزاولة مهنة الطب، للتأكد من حصول خريجي كليات الطب على التدريب المناسب قبل الحصول على ترخيص مزاولة المهنة وممارسة الطب في مصر، لافتة إلى أن الإمتحان سيكون مُوحدا على مستوى الجمهورية مما يضمن المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإمتحان القومي لمزاولة مهنة الطب سيُعقد في شهر فبراير 2021، ليكون بإمكان الطالب دخول الامتحان في أي من أيام 6 و 13 و 20 فبراير 2021، وتظهر نتيجة الإمتحان فور الإنتهاء منه، على أن تكون نسبة النجاح 50%، مع إمكانية الإعادة للتحسين، على أن يتم احتساب النسبة الأعلى، أما في حالة رسوب الطالب في 3 إمتحانات خلال دور فبراير ، فيمكن إعادة الامتحان مرة أخرى في شهر سبتمبر بنفس القواعد، لافتة إلى أن الامتحان القومي لا يؤجل التجنيد العسكري ويجب أن تكون الخدمة الوطنية بالوقت المحدد.

وأوضحت أن الطالب سيدخل بياناته على المنصة الالكترونية للامتحان على الرابط التالي:

(https://emle.academy/index.php/application/)

ويمكن للطالب تأدية الإمتحان من المقر المتواجد به On Line ، ومدة الامتحان 3 ساعات ويتكون من أسئلة اختيار من متعدد، حيث يتم اختيار أفضل إجابة من بين 5 اجابات، ويتكون الإمتحان من 100 سؤال مُتعدد الاختيارات، ويشمل الامتحان التخصصات الخمسة الرئيسية في مجال الطب وهي تخصصات (الجراحة العامة، طب الأطفال، الباطنة، طب الطوارئ، النساء والتوليد) كما يشمل بعض الأسئلة عن طرق مكافحة العدوى، وعلم الأوبئة، والرعاية الصحية، وسلامة المريض، وقوانين وآداب وأخلاقيات المهنة.

ولفتت إلى أنه تم تجميع بيانات الأطباء المُستحقين لدخول الامتحان، وأتاحت الوزارة عدد 10 امتحانات تدريبية في شهر أكتوبر 2020 وعدد 10 امتحانات تدريبية في شهر نوفمبر 2020، وعدد 10 امتحانات تدريبية في شهر ديسمبر 2020 لطلبة الامتياز، وجار الاعداد لعدد 10 امتحانات تدريبية في شهر يناير 2021.