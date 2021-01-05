نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار طيران مخفضة لدعم مبادرة "شتي في مصر" لتنشيط حركة السياحة الداخلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقدت عدة اجتماعات تنسيقية بين وزير السياحة والآثار والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، لوضع آليات لتنشيط حركة السياحة الداخلية ومناقشة تفعيل مبادرة " شتي في مصر" والإعلان والترويج لها، وذلك وفقًا لتوصيات اللجنة الوزارية للسياحة والآثار خلال الاجتماع الذي عُقد برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٠م.

حضر هذه الاجتماعات الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورؤساء كل من غرفة المنشآت الفندقية، وغرفة الشركات ووكالات السفر والسياحة، وعدد من قيادات الوزارتين، حيث تم التأكيد على أن مبادرة "شتي في مصر" تهدف إلى تخفيض أسعار الطيران الداخلي لربط المدن السياحية بمصر من خلال تنظيم رحلات من القاهرة إلى كل من الأقصر وأسوان وشرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسى علم، ومن الإسكندرية إلى الأقصر وأسوان، بداية من ١٥ يناير الجاري وحتى نهاية شهر فبراير 2021.

وتقرر أن تكون أسعار تذاكر الطيران للمصريين والأجانب شاملة الضرائب خلال الفترة من ١٥ يناير إلى ٢٨ فبراير ٢٠٢١، بسعر موحد على النحو التالي: من القاهرة والإسكندرية إلى الأقصر ١٥٠٠ جنيه مصري، وإلى أسوان ١٨٠٠ جنيه، ومن القاهرة أو الإسكندرية إلى شرم الشيخ والغردقة وطابا ١٨٠٠ جنيه، وإلى مرسى علم ٢٠٠٠ جنيه.

وفي إطار المبادرة، سوف تقوم غرفة المنشآت الفندقية بالإعلان عن أسماء وأسعار الإقامة بالفنادق المشاركة في المبادرة، فئات الثلاثة وأربعة وخمسة نجوم، والتي ستطبق أسعار تشجيعية للإقامة بها شاملة الضريبة والخدمات، وذلك طوال فترة تفعيل المبادرة، مع الالتزام بنسبة ال 50% من الطاقة الاستيعابية لها وفقا لضوابط التشغيل المقررة، والتأكيد على ضرورة الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية بكل المطارات والمتاحف والمواقع الأثرية والمطاعم والكافيتريات والفنادق والأتوبيسات السياحية.

جدير بالذكر أنه لدعم مبادرة "شتي في مصر" لتشجيع السياحة الداخلية، سبق وأن قرر المجلس الأعلى للآثار في جلسته الأخيرة، الأسبوع الماضي، منح تخفيض ٥٠٪ على أسعار تذاكر المصريين الكاملة بالمناطق والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة بمحافظات قنا والأقصر وأسوان، خلال شهري يناير وفبراير ٢٠٢١.