نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك ناصر الاجتماعي يقرر الاستمرار في طرح شهادة " رد الجميل " بعائد 12% سنويا أو 11.25% شهريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقدت لجنة الأصول والخصوم ” الالكو ” ببنك ناصر الإجتماعي، اجتماعًا لبحث أسعار العائد على الشهادات والودائع التي يطرحها البنك.

وقالت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إنه تقرر الإستمرار في طرح شهادة " رد الجميل " للعملاء من ذوي الفضل من كبار السن علي ان تكون مدة الشهادة 3 سنوات بعائد 12% سنوي او بعائد 11.25% شهريا،هذا بالإضافة إلي طرحها لمدة سنة واحدة بعائد 10.75% سنويا او 10.25% شهريا وذلك حرصا من البنك علي منح اعلي عائد بالسوق المصرفية وذلك في إطار دوره واهتمامه بكافة فئات المجتمع خاصة كبار السن وتقديم كافة أنواع الدعم والحماية لهم، كونه يتميز عن غيرة من البنوك كمؤسسة مالية تربط ما بين العمل الاجتماعي والاقتصادي في آن واحد.



وأوضحت وزيرة التضامن أن قيمة الشهادة تبدأ من1000جنيه ومضاعفتها بحد اقصي 2 مليون جنيه ويتم احتساب العائد من اليوم التالي للإيداع،كما يمكن استردادها بعد ستة أشهر من تاريخ اصدارها ويمكن الاقتراض بضمانها بشروط ميسرة وفقا للقواعد التي يقرها البنك مشيرة ان أن الشهادة المطروحة تقدم بشروط بسيطة تشمل بطاقة الرقم القومي والرقم التأميني فقط.



وفي ذات السياق قال محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لبنك ناصر الإجتماعى، أن البنك يتيح شهادت إدخارية بعوائد جيدة لأجل 3 سنوات تتنوع بحسب دورية صرف العائد حتي يكون للعميل حرية الاختيار من بين دوريات صرف العائد المختلفة وفقا لاحتياجاته وتتمثل في شهادة 3 سنوات بعائد 11.5% سنويا او بعائد 11% شهريا



وأكد عشماوي علي إنه في إطار إستمرار البنك في دعم المنظومة الصحية وجهود الأطباء والكوادر الصحية في مواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد، واستمرارًا لنجاح شهادة "ايد واحدة " للأطباء تقرر إدراج الصيادلة وكافة العاملين فى المجال الطبى في الفئات المستفيدة من الشهادة كرسالة شكر وعرفان على ما يبذلونه من جهود خلال الازمة الراهنة بعائد 10.75% سنويا.



واوضح نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي انه في حالة وجود اي استفسار عن الشهادات يتم الاتصال بخدمة مركز الاتصال call center على الرقم المختصر 16868 المتاح 24 ساعة طوال ايام الأسبوع وهو الرقم الذي خصصه البنك فى خطوة تتفق مع مساعي البنك الهادفة للتطوير بالتوسع فى منظومة خدماته ومنتجاته والتعرف على آراء واستفسارات العملاء. فيما يتعلق بجميع المنتجات المصرفية التي يرغب في الاستعلام عنها.