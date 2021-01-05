انت الان تتابع تفاصيل خبر تشديدات جديدة من مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا خلال اجتماع اليوم والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - عقد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور ” مصطفى مدبولي” اجتماعاً مع أعضاء الحكومة اليوم الثلاثاء الموافق 5 يناير 2021، حيث قدم سيادته التهنئة لهم بمناسبة العام الجديد، متمنياً أن يكون عام خير ورخاء على جميع المصريين والبشرية، حيث نوه سيادته إلى تشريف رئيس الجمهورية “عبد الفتاح السيسي” بافتتاح المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال السيارات للعمل بالطاقة النظيفة في إطار المبادرة القومية وتسهيلها لجميع المواطنين خلال المرحلة القادمة.

مجلس الوزراء يؤكد توافر الأكسجين

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الأطقم الطبية تقوم حالياً ملحمة حقيقة وجهد كبير وخارق من أجل الحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم وحمايتهم من فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وشدد مدبولي على أنه يوجد متابعة على مدار اليوم لتوافر الأكسجين في جميع المستشفيات بجمهورية مصر العربية، مؤكداً أنه يوجد احتياطي كافي في جميع المحافظات.

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وتوجه ” مدبولي” بالتهنئة لجميع الأقباط داخل مصر وخارجها بمناسبة، كما شدد سيادته على ضرورة ارتداء الكمامة، مؤكداً أنه سوف يتم التعامل بحسم مع جميع المخالفين لها فورياً دون استثناء.