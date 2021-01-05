وزيرة الصحة تستعرض الإجراءات المنظمة لامتحان مزاولة مهنة الطب

جدة - نرمين السيد - عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، تقريرًا حول الإجراءات المنظمة للامتحان القومى لمزاولة مهنة الطب (EMLE) الذى تم اعتماده طبقًا للقانون رقم 153 لسنة 2019.





واشترطت الحكومة للقيد لأول مرة فى سجلات وزارة الصحة، أن يجتاز الطبيب هذا الامتحان تحت إشراف هيئة التدريب الإلزامى، سواء كان ذلك خلال دراسته أو بعدها، ويتم القيد لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمُدد مماثلة.

وأوضحت الوزيرة أن الامتحان القومى لمزاولة مهنة الطب، للتأكد من حصول خريجى كليات الطب على التدريب المناسب قبل الحصول على ترخيص مزاولة المهنة وممارسة الطب فى مصر، لافتة إلى أن الامتحان سيكون مُوحدًا على مستوى الجمهورية ما يضمن المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.

وأشارت الوزيرة إلى أن الامتحان القومى لمزاولة مهنة الطب سيُعقد فى شهر فبراير 2021، ليكون بإمكان الطالب دخول الامتحان فى أى من أيام 6 و13 و20 فبراير 2021، وتظهر نتيجة الامتحان فور الإنتهاء منه، على أن تكون نسبة النجاح 50%، مع إمكانية الإعادة للتحسين، على أن يتم احتساب النسبة الأعلى، أما فى حالة رسوب الطالب فى 3 إمتحانات خلال دور فبراير، فيمكن إعادة الامتحان مرة أخرى فى شهر سبتمبر بنفس القواعد.

ولفتت الوزيرة إلى أن الامتحان القومى لا يؤجل التجنيد العسكرى ويجب أن تكون الخدمة الوطنية بالوقت المحدد، موضحة أن الطالب سيدخل بياناته على المنصة الالكترونية للامتحان على الرابط التالى: من هنا

ويمكن للطالب تأدية الإمتحان من المقر المتواجد به On Line، ومدة الامتحان 3 ساعات ويتكون من أسئلة اختيار من متعدد، إذ يتم اختيار أفضل إجابة من بين 5 اجابات، ويتكون الإمتحان من 100 سؤال مُتعدد الاختيارات، ويشمل الامتحان التخصصات الخمسة الرئيسية فى مجال الطب وهى تخصصات (الجراحة العامة، طب الأطفال، الباطنة، طب الطوارئ، النساء والتوليد) كما يشمل بعض الأسئلة عن طرق مكافحة العدوى، وعلم الأوبئة، والرعاية الصحية، وسلامة المريض، وقوانين وآداب وأخلاقيات المهنة.

ولفتت إلى أنه تم تجميع بيانات الأطباء المُستحقين لدخول الامتحان، وأتاحت الوزارة عدد 10 امتحانات تدريبية فى شهر أكتوبر 2020 و10 امتحانات تدريبية فى شهر نوفمبر 2020، و10 امتحانات تدريبية فى شهر ديسمبر 2020 لطلبة الامتياز، وجار الإعداد لـ 10 امتحانات تدريبية فى شهر يناير 2021.