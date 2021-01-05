الأوقاف: زيادة 20% فى مكافأة الخطابة لحملة المؤهلات العليا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الأوقاف، بدء تطبيق حافز التميز العلمى للأئمة الحاصلين على الدكتوراه والماجستير ودبلوم الدراسات العليا نظام السنتين ممن اجتازوا الاختبارات المؤهلة لذلك خلال شهر يناير الجارى، وذلك فى إطار جهود الوزارة لتحسين أحوال العاملين بها.





وأضافت الوزارة، فى بيان صحفى، أن الحافز يتضمن 500 جنيه لحملة الدكتوراه، وثلاثمائة جنيه لحملة الماجستير، ومائة جنيه للحاصلين على دبلوم الدراسات العليا نظام السنتين من الموارد الذاتية للوزارة.

ومن جانب آخر اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تحسين الأحوال المالية لخطباء المكافأة على بند التحسين من هنا، على أن يطبق ذلك على كل من اجتاز أو يجتاز مقابلة التحسين من أعضاء هيئة التدريس الجامعيين، وكل من اجتاز أو يجتاز الاختبار من غيرهم، بداية من مكافأة شهر فبراير 2021م، على أن تحدِّث كل مديرية كشوف خطباء المكافأة على بند التحسين بها واعتمادها من رئيس القطاع الدينى قبل صرف هذه الزيادة.

من جانب آخر تم فتح باب التقدم لاختبار التحسين أمام خطباء المكافأة من حملة المؤهلات العليا غير المعينين بالحكومة أو القطاع العام كمرحلة أولى للتقديم، وسوف يتم تطبيق هذه الزيادة على كل من يجتاز اختبارات التحسين منهم ، وقد تم نشر الإعلان على الموقع.