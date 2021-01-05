صور.. وزيرة الصحة تطمئن على كفاءة شبكة الغازات بمستشفى الشيخ زايد آل نهيان

جدة - نرمين السيد - زارت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مستشفى الشيخ زايد، لمتابعة سير العمل بالمستشفى والاطمئنان على توافر كل الخدمات الطبية وتقديمها للمرضى، وذلك فى إطار جولتها الميدانية، اليوم الثلاثاء، فى عدد من المستشفيات المخصصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا بالقاهرة.





ورافق الوزيرة خلال جولتها الدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجى، والدكتور محسن طه، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجى، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزيرة تابعت أقسام المستشفى الداخلية وغرف عزل مصابى فيروس كورونا المستجد، للاطمئنان على حالتهم الصحية، وأكدت لهم حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على تقديم أفضل خدمة طبية لجميع المرضى، وتكاتف جميع مؤسسات الدولة لمواجهة هذه الجائحة.



وأضاف مجاهد أن الوزيرة راجعت الحد الاستراتيجى للأكسجين الطبى بالمستشفى بـ"تانك" الأكسجين إذ تبلغ سعته 5.490 لترًا تكفى لـ 12 ساعة تشغيل بنسبة إشغال 100%، ويتم التوريد باستمرار طبقًا للاحتياجات، بالإضافة إلى توافر 27 أسطوانة أكسجين طبى كمخزون احتياطى بالمستشفى، كما اطمأنت الوزيرة على كفاءة عمل شبكات الغازات وشددت على أهمية الصيانة الدورية لها، لافتة إلى تخصيص طبيبين بالمستشفى لمتابعة عملية إمداد مرضى فيروس كورونا بالأكسجين الطبى طبقًا للممارسات الإكلينيكية لبروتوكولات العلاج المحدثة لفيروس كورونا.



وتابع مجاهد أن الوزيرة راجعت السعة السريرية للمستشفى حيث تضم 108 أسرة، و80 سرير رعاية مركزة، و20 جهاز تنفس صناعى، كما تضم معمل تحاليل، وجهاز أشعة مقطعية، لإجراء الفحصوصات الطبية لمرضى فيروس كورونا، كما راجعت مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية، مؤكدة توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا المستجد، مشددة على التزام جميع الفرق الطبية ببروتوكولات علاج فيروس كورونا المحدثة.



وذكر أن وزيرة الصحة والسكان حرصت خلال جولتها على الاطمئنان على الأطقم الطبية والاستماع إليهم لتذليل أى تحديات قد تواجههم، مشددة على ضرورة حماية أنفسهم والالتزام باتباع بروتوكولات مكافحة العدوى، مشيرة إلى تخصيص طبيب وممرضة بالمستشفى مدربين على أعلى مستوى تمهيدًا لبدء تلقى العاملين بالمستشفى لقاح فيروس كورونا كأولوية ضمن الفئات المستحقة، موجهة الشكر لكافة الأطقم الطبية، لما يبذلونه من جهد وتضحيات فى خدمة الوطن، وحرصهم على تقديم الخدمة الطبية اللازمة لجميع المرضى قائلة لهم: "أفخر بالعمل معكم، ونقدر تضحياتكم فى مواجهة هذه الجائحة".