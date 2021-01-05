رئيس نادى القضاة مهنئا البابا بعيد الميلاد: نقف جميعا صفا واحدا تجاه كورونا

جدة - نرمين السيد - هنأ نادى القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والإخوة المسيحيين فى مصر، بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة.





صرح بذلك المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمى باسم نادى القضاة. وقال المستشار محمد عبد المحسن: إننا نستقبل هذه الأعياد ونحن نقف جميعا صفا واحدا تجاه الوباء الذى يجتاح العالم للحفاظ على مقدرات مصرنا الغالية وصحة الشعب المصرى العظيم وهو ما يؤكد دوما تماسك المصريين برباط تاريخى تشهد عليه المواقف والأحداث ويجمعنا فيه دوما الإخاء والمحبة آملين أن يعيدها الله على المسيحيين والمسلمين وعلى مصرنا الغالية وشعبها الكريم بالخير والأمان والصحة والعافية.

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