ننشر تفاصيل ترتيبات قداس عيد الميلاد برئاسة البابا تواضروس الثاني بدير الأنبا بيشوى

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية مساء غد الأربعاء قداس عيد الميلاد المجيد في دير القديس الانبا بيشوي بوادي النطرون، بدون حضور شعبي نظرا للظروف الحالية بسبب فيروس كورونا.

وقال القس بولس حليم - لموقع دوت الخليج الإخباري - إن صلاة القداس سوف تبدأ في الساعة السابعة مساء برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني وعدد محدود جدا من الأباء الاساقفة والرهبان والشمامسة، ضمن الاجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

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وأضاف المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أنه بالنسبة للكنائس في القاهرة والإسكندرية فصلاة قداس عيد الميلاد المجيد تقتصر علي كهنة الكنيسة وعدد محدود بحيث يكون الاجمالي لا يزيد عن 20 شخصا، اما باقي الايبارشيات فكل أب أسقف مسئول عن ترتيب اليوم من حيث المواعيد والأعداد.

وأعلنت إدارة المدافن بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية في وقت سابق منع زيارة المدافن خلال فترة عيد الميلاد المجيد في السابع من يناير الجاري، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكر بيان صادر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن القرار يأتى منعا للتجمعات والزحام حرصا على سلامة أبنائها، وأنها تلزم المسئولين عن المدافن بإغلاقها تماما وعدم فتحها إلا في حالات الدفن.

وألقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية كلمة روحية عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات ( ON - dmc - الحياة - cbc ) ، وذلك في إطار عظة الأحد الأسبوعية.

وقدم البابا تواضروس الثاني، التهنئة في بداية العظة بالعام الجديد وعيد الميلاد المجيد، مشيرًا إلى أن أناجيل قداسات آحاد شهر كيهك الأربعة مأخوذة من الأصحاح الأول من إنجيل لوقا، حيث قسمت الكنيسة هذا الأصحاح إلى أربعة أجزاء ووضعت كل جزء في فصل إنجيل القداس لكل أحد من آحاد كيهك.

وقال البابا تواضروس الثاني إن إنجيل الأحد الأول من شهر كيهك يحمل عنوان "عدم إيمان" بينما إنجيل الأحد الثاني فبعنوان "إيمان قوي" أما الأحد الثالث فعنوانه "فرح غامر وأخيرًا فالأحد الرابع فبعنوان "تسبيح فرح".

كان موقع دوت الخليج قد انفرد بنشر خبر إقامة قداس عيد الميلاد المجيد برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بدون حضور شعبي بدير الأنبا بيشوى، نظرا للظروف الراهنة الخاصة بفيروس كورونا المستجد.