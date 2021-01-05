أخبار مصرية

أهم الأخبار.. مشاركة أمير قطر في قمة العلا.. قرارات حكومية عاجلة.. وساسي يطير إلى تونس

0 نشر
0 تبليغ

نشر موقع دوت الخليج الإخباري عددا من الموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي: 

لحظة وصول طائرة أمير قطر إلى السعودية للمشاركة في القمة الخليجية

وصل قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى محافظة العلا منذ قليل لحضور اجتماع الدورة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون.. للمزيد اضغط هنا 

للتشاور مع أسرته بشأن مستقبله.. فرجاني ساسي يطير إلى تونس

تغيب التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تدريبات فريقه اليوم استعدادا للقاء طلائع ...للمزيد اضغط هنا 

وزير الخارجية يعود لأرض الوطن بعد المشاركة في التوقيع على بيان العلا

غادر وزير الخارجية سامح شكري المملكة العربية السعودية الان عائدًا إلى أرض الوطن....للمزيد اضغط هنا 

نوفر الأكسجين على مدار اليوم.. مدبولي: 500 مستشفى تقدم خدماتها لمرضى كورونا

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع أعضاء الحكومة اليوم، وقدم لهم التهنئة لافتًا إلى أن هذا هو أول إجتماع لمجلس الوزراء في العام الجديد...للمزيد اضغط هنا 

تشديد جديد.. 4 قرارات حكومية عاجلة لمواجهة كورونا | تعرف عليها

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع أعضاء الحكومة اليوم، الثلاثاء، وقدم لهم التهنئة، لافتًا إلى أن هذا هو أول اجتماع لمجلس.. للمزيد اضغط هنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أهم الأخبار.. مشاركة أمير قطر في قمة العلا.. قرارات حكومية عاجلة.. وساسي يطير إلى تونس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا