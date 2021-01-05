أهم الأخبار.. مشاركة أمير قطر في قمة العلا.. قرارات حكومية عاجلة.. وساسي يطير إلى تونس

نشر موقع دوت الخليج الإخباري عددا من الموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي:

لحظة وصول طائرة أمير قطر إلى السعودية للمشاركة في القمة الخليجية

وصل قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى محافظة العلا منذ قليل لحضور اجتماع الدورة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون.. للمزيد اضغط هنا

للتشاور مع أسرته بشأن مستقبله.. فرجاني ساسي يطير إلى تونس

تغيب التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تدريبات فريقه اليوم استعدادا للقاء طلائع ...للمزيد اضغط هنا

وزير الخارجية يعود لأرض الوطن بعد المشاركة في التوقيع على بيان العلا

غادر وزير الخارجية سامح شكري المملكة العربية السعودية الان عائدًا إلى أرض الوطن....للمزيد اضغط هنا

نوفر الأكسجين على مدار اليوم.. مدبولي: 500 مستشفى تقدم خدماتها لمرضى كورونا

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع أعضاء الحكومة اليوم، وقدم لهم التهنئة لافتًا إلى أن هذا هو أول إجتماع لمجلس الوزراء في العام الجديد...للمزيد اضغط هنا

تشديد جديد.. 4 قرارات حكومية عاجلة لمواجهة كورونا | تعرف عليها