تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنعي رئيس الحزب الناصري

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أحمد جودة - القاهرة - نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين "سيد عبد الغني" رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري وأمين صندوق نقابة المحاميين المصريين والأمين العام المساعد لاتحاد المحاميين العرب والذي وافته المنية اليوم بعد صراع قصير مع المرض.

وأكدت "التنسيقية "على مكانة وقيمة الفقيد في الحياة السياسية المصرية وتثمن دوره كأحد كبار رجال السياسة المصرية والعمل النقابي ولاتنسى دوره المؤثر في ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة.

وتقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخالص التعازي إلى أسرة الفقيد وتلاميذه ومحبيه في مصر وسائر أقطار العالم العربي.. داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يجعل الجنة مأواه ومستقره.

وكان قد توفي سيد عبد الغني رئيس الحزب العربي الناصري، والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، صباح اليوم، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

