وزيرة الهجرة تشارك في افتتاح مصنع بالسويس لإنتاج ألواح الألمونيوم المعزولة

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أحمد جودة - القاهرة - شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في افتتاح مصنع الشركة المصرية الصينية لألواح الألومنيوم المعزولة "جودسينس إيجيبت" الكائن في منطقة توسعات عتاقة بمحافظة السويس، وذلك بحضور السيد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، وممثل عن الهيئة العربية للتصنيع، إلى جانب السيد المهندس محمد شريف صالح العضو المنتدب للشركة المصرية الصينية "جودسينس ايجيبت" وعدد من المسئولين بالشركة، والشخصيات العامة ورجال الصناعة داخل مصر ورؤساء شركات ومكاتب استشارية مصرية وعالمية.

جاء ذلك في ضوء مواصلة فعاليات مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" وجني ثمار التعاون مع رجال الصناعة المصريين بالخارج،

وعلى هامش الافتتاح، قامت السفيرة نبيلة مكرم -يرافقها محافظ السويس وممثل الهيئة العربية للتصنيع- بجولة تفقدية في أرجاء المصنع والاطلاع على أهم منشآته وسير العمل به، وكذلك الاستماع إلى شرح واف عن تجهيزاته ومعداته والماكينات المتوافرة به وأهم خطوط الإنتاج سواء العاملة حاليا أو المزمع تشغيلها خلال الفترة المقبلة.