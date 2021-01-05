مركز الابتكار وريادة الأعمال بهندسة عين شمس يشارك في معرض نكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات

حيث شارك المركز بالسيارة الكهربية الفائزة بسباق الرالى للسيارات الكهربية EVER 2020 والذى ينظمه مركز الابتكار بكلية الهندسة جامعة عين شمس، بالاضافة الى اتوبيس كهربائى ذاتى القيادة وتم العمل عليها من خلال فريق عمل معمل ابحاث والروبوتات الذكية ARL التابع لكلية الهندسة بجامعة عين شمس، تحت اشراف ا. د.ماجد غنيمة مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس، ا.د محمد عبد العزيز رئيس قسم هندسة السيارات بكلية الهندسة والمشرف على مشروع رالي السيارات الكهربائية، م.على حسنى رئيس مشروع رالي السيارات الكهربائية مصر.

ويستهدف المعرض التوعية ببرامج التمويل المتاحة في اطار المبادرة الى جانب التوعية بالفوائد الاقتصادية والبيئية الناتجة عن تعزيز استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات وتعزيز التعاون المشترك بين الشركات المنتجة ودعم عمليات نقل التكنولوجيا وبرامج البحث والتطوير فى مجال السيارات العاملة بالغاز الطبيعى بالاضافة الى التوعية بالخطوات المتخذة لتوفير البنية التحتية اللازمة لخدمة السيارات العاملة بالغاز الطبيعي والكهرباء ايضًا.