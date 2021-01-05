نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم العالى والبحث العلمى يرأس اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات اجتماعا صباح اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس المجلس، وبحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية والدكتور صبحى حسانين نائب رئيس الاتحاد، والدكتور هشام الجيوشى سكرتير عام الاتحاد، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

فى بداية الاجتماع، رحب الوزير بالدكتور أشرف صبحى واصفا إياه بالشريك الأساسي وصاحب فضل في الاتحاد الرياضي للجامعات، مثمنا على مجهوده الكبير على مستوى الرياضة فى مصر، ودعمه لأنشطة الاتحاد الرياضي للجامعات، متمنيا له كل التوفيق فى تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال المزمع عقدها بمصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير الجاري، مؤكدا على تقديم كافة إمكانيات الاتحاد الرياضى المصري للجامعات خلال فترة تنظيم البطولة.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحى استعداد وزارة الشباب والرياضة لتسخير كافة إمكانياتها لدعم أنشطة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات والأنشطة الرياضية بالجامعات المصرية، مشيرا إلى أهمية إعداد الطلاب رياضيا وثقافيا، وتحفيزهم للمشاركة بالأنشطة الرياضية لما لها من دور إيجابى فى تأهيلهم.

كما رحب الدكتور خالد عبد الغفار بالدكتور حلمى الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية لانضمامه لمجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، مطالبا مسئولي الاتحاد بالتواصل مع الدكتور الغر، وتوطيد علاقات التعاون مع الجامعات الخاصة والأهلية؛ بهدف مشاركتها فى أنشطة الاتحاد الرياضي للجامعات، وكذا الاستفادة من إمكانيات الجامعات الخاصة فى دعم أنشطة الاتحاد.

ووجه الدكتور صبحى حسانين الشكر باسم الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات للدكتور خالد عبد الغفار على دعمه للاتحاد، مؤكدا على أهمية ممارسة الرياضة لرفع كفاءة الجهاز المناعى ومساعدة أجهزة الجسم على مقاومة الأمراض خاصة فى ظل انتشار فيروس كورونا.

وخلال المجلس استعرض الدكتور هشام الجيوشى تقريرا حول النشاط الرياضى بالجامعات خلال الفترة من 5 نوفمبر إلى 26 ديسمبر 2020، مشيرا إلى تنظيم 13 بطولة للجامعات، وبطولة للمبعوثين بمعهد إعداد القادة، فضلا عن المشاركة فى بطولة إفريقية، مشيرا إلى أن عدد الطلاب والطالبات المشاركين بعدد من الألعاب بالبطولات ال 13 بلغ 1575 طالبا وطالبة بمشاركة متميزة من الطلاب والطالبات ذوى القدرات الخاصة، وذلك من 46 جامعة بالإضافة لفريق وزارة التعليم العالى.

ولفت الجيوشي إلى مشاركة 25 جامعة من 9 دول إفريقية (أوغندا ـ كينيا ـ زامبيا ـ زيمبابوى ـ ليبيا ـ ملاوى ـ نيجيريا ـ بوتسوانا ـ مصر) بالبطولة الإفريقية للجامعات (بطولة الطلاب ـ الشطرنج)، وحصول الطالب أدهم فوزى من جامعة الإسكندرية على المركز الأول.

وأحيط المجلس علما بإدراج لعبة الشطرنج ضمن أنشطة ومسابقات الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات اعتبارا من العام الجامعى 20202021.

ووافق المجلس على عقد عدد من بروتوكولات التعاون بين الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات وبين معهد إعداد القادة، ومركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان، والاتحاد العام للكشافة والمرشدات.

