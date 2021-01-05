أبوالغيط يرحب بمخرجات قمة الخليج: تصب فى صالح النظام العربى الجماعى

جدة - نرمين السيد - وأكد أبوالغيط، فى تصريحات صحفية عقب مشاركته بالقمة الخليجية، أن أى تحركٍ فعال يؤدى إلى تصفية الأجواء العربية ويصب فى صالح النظام العربى الجماعى هو محل ترحيب ويعزز من قوة الجامعة العربية وتأثيرها.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية: "لا شك أن التحديات الضخمة التى تواجه العالم العربى تستدعى رأب الصدع فى أسرع وقت وتحقيق التوافق بين الأخوة، فالخلافات العربية تخصم من الأمن العربى وينبغى تجاوزها فى أسرع وقت".

ونقل مصدر مسؤول بالأمانة العامة عن الأمين العام، تأكيده أهمية العمل على تعزيز هذه الحالة الإيجابية التى تولدت عن قمة العلا، والبناء عليها من خلال تعزيز الثقة، مشيرًا إلى أن أبوالغيط، ثمن جهود الدول العربية المعنية من أجل العمل على إنهاء الخلافات العربية فى توقيت عصيب يواجه فيه العرب تحديات مصيرية.