المتحدة للخدمات الإعلامية تنقل غدا قداس عيد الميلاد عبر 3 قنوات

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشركة، فى بيان لها، اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر نقل القداس فى تمام الساعة التاسعة مساء، من دير الأنبا بيشوى.
وأشارت إلى أن قنوات "إكسترا نيوز، ON، الأولى"، ستكون القنوات الناقلة، لقداس ليلة العيد.
واختتمت الشركة، بيانها بالدعاء بأن يعيد الله هذه المناسبة على مصر والمصريين بالخير.
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