النشرة المرورية: انتظام الحركة بمحاور الجيزة وكثافات بمحيط محور الفردوس

جدة - نرمين السيد - قال محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية والمرور بالراديو 9090، إن الحركة المرورية اليوم الثلاثاء، مع بداية فترة الذروة المسائية، تشهد معدلات سير متوسطة، تزامنا مع فتح جميع الطرق والمحاور، ما يسهل حركة التنقل، وسط انتشار الخدمات المرورية التابعة للإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبدالرزاق مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور.





وأوضح صابر خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع"، المذاع على الراديو 9090، الذى تقدمه الإعلامية إيمان مختار، أن محافظة الإسكندرية، تظهر فيها بعض الأحجام المرورية بمحور أبو قير، عند منطقة كفر عبده وميدان الوزارة.

وأشار صابر إلى أن بورسعيد تشهد بعض الأحجام فى شارع سعد زغلول المتجه لميدان المنشية، كما تشهد محافظة الغربية أيضا بعض الأحجام المرورية فى شارع الجلاء فى اتجاه الطريق الزراعى بمدينة طنطا، فيما تشهد باقى محافظات الوجهين البحرى والقبلى معدلات مرضية فى حركة السير.

وأكد محرر الشؤون الأمنية بالراديو 9090، أنه بالنسبة لقطاعات الطرق الدائرية، المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، فتشهد أعمال توسعة، ما يجعل لفترة الذروة المسائية طابع خاص وارتفاع ملحوظ فى الكثافات المرورية، حيث تم التنسيق مع الإدارة العامة للمرور لنشر الخدمات المرورية فى محيط الأعمال، لتصفية أى كثافات متوقعة خلال فترة الأعمال.

وتابع: "من أبرز هذه الأماكن أعلى مناطق البساتين القادم من المنيب وأيضا فى الاتجاه الآخر، لذا يفضل سلوك نفق كارفور ثم مناطق المعراج والعودة مرة أخرة إلى محور الأتوستراد، وهناك أيضا بعض الكثافات أعلى مناطق المرج".

وواصل محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، حديثه بالقول: "محور 26 يوليو الحركة المرورية فيه مرضية تماما، كما أن محافظة الجيزة معظم المحاور تعمل بشكل طبيعى، وسط انتشار الخدمات المرورية للإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء محمد عامر، لاستيعاب أكبر قدر ممكن من السيارات فى فترة الذروة المسائية".

وأشار إلى أنه بالنسبة لمحافظة القاهرة، فتشهد اليوم بعض الأحجام المرتفعة نسبيا، نتيجة أعمال تطوير محور الفردوس، فالقادم من كوبرى العروبة وأرض المعارض ومتجه لمحور صلاح سالم، يفضل سلوك محور النصر، إضافة إلى وجود كثافات بشارع الأزهر، حيث يفضل سلوك شارع الجيش للمتجه للموسكى والعتبة، وأيضا نفق الأزهر .

كما نصح صابر، بتجنب محور الفنجرى، واستبداله بشارع لطفى السيد ونفق أحمد سعيد، وأيضا كوبرى 6 أكتوبر وكوبرى 15 مايو حيث يشهدان أحجام متفرقة، ويفضل سلوك كوبرى الجلاء وكوبرى الجامعة وكوبرى عباس فى التنقل بين القاهرة والجيزة.

ودعا محرر الشؤون الأمنية، بتوخى الحيطة والحذر أثناء وجود أى شبورة، واتباع إرشادات الإدارة العامة للمرور فى هذا الشأن.