تدشين مبادرة ”شتى فى مصر” لتنشيط حركة السياحة الداخلية بمختلف المحافظات السياحية

وفقاً لتوصيات اللجنة الوزارية للسياحة والآثار خلال الاجتماع الذى عُقد برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٠، تم عقد عدة اجتماعات تنسيقية بين الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، لوضع آليات لتنشيط حركة السياحة الداخلية ومناقشة تفعيل مبادرة " شتي في مصر" و الأعلان والترويج لها.

وقد حضر هذه الاجتماعات الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني و رئيس الإتحاد المصري للغرف السياحية ورؤساء كل من غرفة المنشآت الفندقية، وغرفة الشركات ووكالات السفر السياحية وعدد من قيادات الوزارتين، حيث تم التأكيد على أن مبادرة "شتي في مصر" تهدف إلى تخفيض أسعار الطيران الداخلي لربط المدن السياحية بمصر من خلال تنظيم رحلات من القاهرة إلى كل من الأقصر وأسوان وشرم الشيخ و طابا والغردقة ومرسى علم، ومن الإسكندرية إلى الأقصر وأسوان، بداية من ١٥ يناير الجاري وحتى نهاية شهر فبراير 2021.

و تقرر أن تكون أسعار تذاكر الطيران للمصريين و الأجانب شاملة الضرائب، خلال الفترة من ١٥ يناير إلى ٢٨ فبراير ٢٠٢١، بسعر موحد على النحو التالى:

من القاهرة و الأسكندرية إلى الأقصر ١٥٠٠ جنيه مصرى وإلى أسوان ١٨٠٠ جنيه. ومن القاهرة أو الإسكندرية إلى شرم الشيخ و الغردقة و طابا ١٨٠٠ جنيه، وإلى مرسى علم ٢٠٠٠ جنيه.

و في إطار المبادرة، سوف تقوم غرفة المنشأت الفندقية بالإعلان عن أسماء و أسعار الإقامة بالفنادق المشاركة في المبادرة، فئات الثلاثة و أربعة و خمسة نجوم، و التي ستطبق أسعار تشجيعية للإقامة بها شاملة الضريبة و الخدمات، و ذلك طوال فترة تفعيل المبادرة، مع الالتزام بنسبة ال 50% من الطاقة الاستيعابية لها وفقا لضوابط التشغيل المقررة، و التأكيد على ضرورة الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية بكل المطارات والمتاحف والمواقع الأثرية والمطاعم والكافيتريات والفنادق والأتوبيسات السياحية.

جدير بالذكر أنه لدعم مبادرة "شتي في مصر" لتشجيع السياحة الداخلية، سبق و أن قرر المجلس الأعلى للآثار في جلسته الأخيرة، الأسبوع الماضي، منح تخفيض ٥٠٪ على أسعار تذاكر المصريين الكاملة بالمناطق والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة بمحافظات قنا و الأقصر و أسوان، خلال شهري يناير وفبراير ٢٠٢١.