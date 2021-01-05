البيئة تنفذ فيلماً تسجيلياً يستعرض أهم إنجازتها خلال عام 2020

نفذت وزارة البيئة فيلماً تسجيلاً بعنوان (تحديات وانجازات..الانسان والبيئه في مصر 2020) تستعرض خلاله ماتم إنجازه من مشروعات وأعمال متميزة خلال عام 2020 ، حيث تم نشره على موقع اليوتيوب والصفحة الرسمية لوزارة البيئة على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك.

تناول الفيلم التسجيلى جهود وزارة البيئة لدمج العمل البيئي في خطط وسياسات كافة قطاعات الدولة ، حيث تم إصدار معايير الاستدامة البيئية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية كخطوة هامة لبدء رحلة التعافي الاخضر ، كما استعرض الفيلم الانجاز الاكبر خلال عام 2020 الخاص بالتصديق على قانون المخلفات الجديد الذى ينظم عملية إدارة المخلفات فى مصر ،كما حرصت الوزارة على إبزار المشروع الرائد لإنتاج البيوجاز بالمنيا عن طريق الاستفادة من المخلفات الحيوانية و المتبقيات الزراعية .

واستعرض الفيلم أيضاً إنتهاء وزارة البيئة من تنفيذ محطة معالجة النفايات الطبية ببسيون بالغربية التى تعمل بتكنولوجيا الفرم والتعقيم ، كما تناول الفيلم أيضاً أعمال التطوير التى شهدتها عدة محميات طبيعية واطلاق الوزارة لحملة ايكو ايجبت لدعم السياحة البيئية ، بالإضافة إلى مجهودات الوزارة للحد من التلوث والمنظومة المتميزة للحد من نوبات تلوث الهواء الحادة .