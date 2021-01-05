البابا تواضروس يترأس قداس عيد الميلاد بدون حضور شعبي.. غدا

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مساء غد الأربعاء، قداس عيد الميلاد المجيد في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، بدون حضور شعبي ، نظرا للظروف الحالية بسبب فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية القس بولس حليم - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن صلاة القداس ستبدأ في الساعة السابعة مساء برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني وعدد محدود جدا من الأباء الأساقفة والرهبان والشمامسة، ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف أنه بالنسبة للكنائس في القاهرة والإسكندرية، فستقتصر صلاة قداس عيد الميلاد المجيد على كهنة الكنيسة وعدد محدود بحيث يكون الإجمالي لا يزيد على 20 شخصا، أما باقي الايبارشيات فكل أب أسقف يكون مسئولا عن ترتيب اليوم من حيث المواعيد والأعداد.

وقررت إدارة المدافن بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية ،في وقت سابق ، منع زيارة المدافن خلال فترة عيد الميلاد المجيد في السابع من يناير الجاري، وذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكر بيان صادر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن القرار يأتي منعا للتجمعات والزحام وحرصا على سلامة أبنائها، وأنها تلزم المسئولين عن المدافن بإغلاقها تماما وعدم فتحها إلا في حالات الدفن.