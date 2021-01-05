نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس حي السيدة زينب: تحرير 25 محضر عدم إرتداء كمامة وغلق 6 مقاهي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت الأجهزة التنفيذية لحي السيدة زينب، حملات لمتابعة تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، تزامنا مع الموجة الثانية.

وقال الدكتور مهران عبداللطيف مهران، رئيس حي السيدة زينب، إن الحملات أسفرت عن تحرير ٢٥ محضر عدم ارتداء كمامة، وغلق ٦ مقاهي، مع مصادرة ٣٤ شيشة و١١ محضر بيئة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، لرؤساء الأحياء، بشن حملات يومية، لمتابعة تطبيق غرامة الـ٥٠ جنيه، لكل من لم يلتزم بارتداء الكمامة، فضلا عن تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بذلك.