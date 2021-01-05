موعد مباراة بيراميدز اليوم أمام الاتحاد الليبي وموقف عبدالله السعيد

يدخل فريق بيراميدز اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة ال32 في بطولة الكونفيدرالية .

موعد مباراة بيراميدز اليوم

ويتواجه فريق بيراميدز أمام فريق الاتحاد الليبي في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا علي ملعب الدفاع الجوي

جاء ذلك بعدما حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدف دون مقابل أحرزه جون انطوي في الدقيقة 55.

موقف عبدالله السعيد وقد اعلن فريق بيراميدز عن إصابة 9 لاعبين من الفريق بفيروس كورونا وجاءت إصابات اللاعبين قبل ساعات من مواجهة الاتحاد الليبى وجاء ضمن أبرز الاعبين عبد الله السعيد، ورمضان صبحى، ومحمد فاروق، ونبيل عماد دونجا، وأحمد سامى، ومحمد فتحى، ومحمود حمادة، وطارق طه، وأحمد توفيق، والذي ثبت بعد ذلك خطأ العينة وخوضهم وللمباراة.

ويسعي فريق بيراميدز حصد الثلاث نقاط لتسهيل مشواره في البطولة تعويضاً لخسارته في النسخة الماضية في البطولة .

يسعى الأرجنتيني "أودلفو أروابارينا" المدير الفني لفريق بيراميدز خلال مباراة اليوم في استمرار سلسلة الانتصارات على المستوى المحلي والأفريقي وتثبيت تشكيل فريقه وزيادة الانسجام بين عناصره والظهور بأفضل شكل .

ويأمل الفريق في دخول المربع الذهبي والفوز ببطولة الدوري هذا الموسم في ظل المنافسة الشرسة بينه وبين الأهلي حامل القب في النسخة الماضية والذي يملك في رصيدة 42 دوري في تاريخه والزمالك الوصيف . تشكيل بيراميدز المتوقع



شريف إكرامى في حراسة المرمى، في الدفاع علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي، خط الوسط: عمر جابر - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - رمضان صبحي – إيريك تراورى، وخط الهجوم: جون أنطوى. شريف إكرامى في حراسة المرمى، في الدفاع علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي، خط الوسط: عمر جابر - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - رمضان صبحي – إيريك تراورى، وخط الهجوم: جون أنطوى. والجدير بالذكر أن فريق بيراميدز انتصر في اخر مواجهاته في الدوري الممتاز في مباراة شهدت اهداف مثيرة والتي انتهت بنتيجة 2/3 ،وقد ضم الفريق السماوي منذ بدء الموسم الحالي شريف اكرامي و رمضان صبحي و احمد فتحي ،ويحتل الفريق المركز ال6 برصيد 7 نقاط من أصل 4مباريات خاضها.

وخاض اخر مواجهاته امام فريق الزمالك والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 و امام فريق سيراميكا كيلوباترا انتهي بفوز بيراميدز بنتيجة هدف بدون مقابل،ومبارياته القادمة في الدوري الممتاز امام فريق البنك الأهلي يوم الجمعة8/1 وامام فريق وادي دجلة يوم الإثنين11/1 ويوم السبت 16/1 امام فريق المقاولون العرب في تمام الساعة 5 مساءً.

