اكتمل وصول وفود دول الخليج للمشاركة في الدورة الـ 41 لمجلس التعاون الخليجي، في منطقة العلا السياحية السعودية، بعد سنوات من القطيعة أعقبت الأزمة الخليجية، وذلك بمشاركة وزير الخارجية المصري سامح شكري.
قمة العلا
تشهد القمة اتفاقًا رسميًا لإنهاء خلاف دفع السعودية والإمارات والبحرين ومصر لقطع العلاقات الدبلوماسية، والتجارية، وتعليق السفر مع قطر في منتصف عام 2017.
قال ولي العهد السعودي، قبل إنعقاد القمة، إن القمة الخليجية ستكون قمة جامعة للكلمة موحدة للصف وستترجم تطلعات السعودية ودول المجلس للم الشمل والتضامن لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.
الجدير بالذكر، أن القمة الخليجية تأتي بعد جهود كويتية لدفع دول مجلس التعاون الخليجي إلى وضع حد لأزمتها التي تدوم، بشكل خاص، منذ عام 2017 عندما قطعت كل من الرياض وأبو ظبي والمنامة والقاهرة علاقاتها بالدوحة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إستعداد وفود دول الخليج للمشاركة في قمة العلا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.