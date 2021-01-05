إستعداد وفود دول الخليج للمشاركة في قمة العلا

اكتمل وصول وفود دول الخليج للمشاركة في الدورة الـ 41 لمجلس التعاون الخليجي، في منطقة العلا السياحية السعودية، بعد سنوات من القطيعة أعقبت الأزمة الخليجية، وذلك بمشاركة وزير الخارجية المصري سامح شكري.

قمة العلا

تشهد القمة اتفاقًا رسميًا لإنهاء خلاف دفع السعودية والإمارات والبحرين ومصر لقطع العلاقات الدبلوماسية، والتجارية، وتعليق السفر مع قطر في منتصف عام 2017.