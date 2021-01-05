دوت الخليج ينشر تردد القنوات الناقلة لمبارة الأهلي اليوم و طريقة استقبالها

ننشر القنوات الناقلة لمبارة الأهلي اليوم فـحالة من الشغف والترقب لدى جماهير النادي الأهلى بخصوص لقاء المارد الأحمر مع فريق سونيديب بطل النيجر، وذلك مساء اليوم الثلاثاء في إياب الدور 32 من البطولة الهامة دوري أبطال إفريقيا، وذلك على ستاد السلام.

القنوات الناقلة لمبارة الأهلي اليوم

ويقدم دوت الخليج للجماهير المصرية عامة، ومشجعي النادي الأهلى خاصة الكيفية التي يمكن من خلالها ضبط واستقبال القنوات الناقلة للمباراة، والتي يحتفظ فيها بطل إفريقيا النادي الأهلي بحظوظ واعدة للصعود لدوري المجموعات، وذلك بعد الوضع في الاعتبار أنه حقق الفوز في لقاء الذهاب بهدف دون رد احرزه اليو ديانج.

وأعلنت قناة أون تايم سبورت OnTime Sports عن إذاعة المباراة تليفزيونيا، وإقامة ستوديو تحليلى موسع قبل اللقاء، مع وجود أيمن الكاشف المعلق المميز للتعليق على مجريات اللقاء والمبارة التي تحظى بمتابعة كبيرة من محبى النادى الاهلى.

تردد القنوات الناقلة لمبارة الأهلي اليوم

يوضح دوت الخليج طريقة متابعة المباراة من خلال ضبط تردد قناة أون تايم سبورت الجديد من خلال، القمرر الصناعي.. نايل سات، عبر التردد.. 12654، من خلال استقطاب.. أفقي، بضبط معدل الترميز.. 27500 ومعامل تصحيح الخطأ.. 3/4

ومن المنتظر أن يلتف مشجعو النادي الأهلي حول القناة المصرية المفتوحة، من أجل متابعة تفاصيل اللقاء، الذي حشد له مدرب النادي الأهلي بيتسو موسيمانى 21 لاعبا لمواجهة بطل النيجر.

حيث كرر مسؤولو النادي الاهلي أنهم يسعون من اليوم وحتى نهاية مشوار البطولة، تحقيق فوز عريض على منافسيهم لإرسال رسائل قوية لباقي الفرق المشاركة بالبطولة، بأ النادي صاحب الثلاثية في 2020، سيقاتل للحفاظ على لقبه الإفريقي الذي اقتنصه تسع مرات، ويمضي في طريقه للفوز باللقب العاشر.

قوة ضاربة

وأظهر مدرب النادي الأهلي استعدادات نوعية لمواجهة اليوم، حيث حشد 21 لاعب بكتيبة النادي الأهلي، وهم على لطفى ومصطفى شوبير وحمزه علاء، وذلك مع تعمد إراحة الثنائي محمد الشناوي وحسين الشحات من منافسة اليوم للاستفادة منهم في مباراة الفريق أمام كليوباترا يوم الجمعة المقبل ببطولة الدوري العام. ‏

ويدفع موسيماني اليوم بأحمد رمضان بيكهام وأحمد نبيل كوكا ومحمد شكرى وياسرابراهيم وسعد سمير وحمدى فتحى ومحمود كهربا ووليد سليمان ومحمد شريف وبدر بانون وأيمن أشرف، وطاهر محمد طاهر وأليو ديانج ومحمد مجدى قفشه وصلاح محسن وأحمد ياسر ريان وعلى معلول وأكرم توفيق.