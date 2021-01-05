أمل سلامة : مبادرة " اتكلم عربي " تسعى لترسيخ الهوية العربية والمصرية

أعلنت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، عن دعمها و انضمامها للمبادرة التى أطلقتها وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج " اتكلم عربي"، والتي أعلنت عنها السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، في الأونه الأخيرة وفقاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مؤكدة أن هذه المبادرة تسعى وبشكل كبير إلى ترسيخ الهوية المصرية والعربية لابنائنا في الخارج.

أمل سلامة: المبادرة موجهة للمصريين فى الخارج

وقالت أمل سلامة عضو مجلس النواب، خلال البيان الصادر لها، إنه تم مناقشة أهداف المبادرة وأهميتها، خلال الاجتماع الذي انعقد مع السفيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة، مشيرة إلى أن هذه المبادرة موجهة لأبناء الجيل الثاني والثالث لأبناء المصريين بالخارج ، حيث تتمثل أهمية تلك المبادرة في ربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم، وترسيخ الهوية المصرية والعربية في نفوس أبناء مصر بالخارج.

أمل سلامة: مصر تواجه الكثير من التحديات

وأكدت عضو مجلس النواب، أمل سلامة، - خلال بيانها الصحفي على أن مصر تواجه الكثير من الحروب والتحديات، مثل حرب طمس الهوية من خلال تفريغ الأجيال من الهوية الوطنية واللغة العربية، مشيرة إلى أن الشباب في الخارج يريد من يتحدث إليه لكي ينمي لديهم القيم والعادات والتقاليد والانتماء إلى الوطن ، وهو ما تهدف إليه المبادرة بشكل مباشر.

وشددت عضو مجلس النواب، على أهمية هذه المبادرة واهمية تدشينها في كافة البلاد خاصة وأنه دون لغة لا يمكن نقل الثقافة والتراث والفن، لافتة إلى أن المبادرة تتضمن تقديم اللغة العربية الفصحى بشكل صحيح واختيار الكلمات المصرية الأكثر شيوعا، وكذلك التعريف بالحضارة المصرية القديمة التاريخية، وذلك من أجل الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية المصرية للأطفال المصريين المقيمين خارج الدولة.

وأختتمت عضو مجلس النواب بيانها بدعوة كل أعضاء البرلمان المصري بشكل خاص والشعب المصري بشكل عام إلى الإنضمام والمساندة لتلك المبادرة الرائعة التي تساهم في رفع الروح الوطنية لدى أبناء الوطن في خارج الإقليم المصري.

يذكر ان هذه المبادرة تحت رعاية وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.